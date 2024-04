Euro 2024 ‍: la France fait peur, c'est l'équipe à battre

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Malgré des matchs amicaux peu convaincants au mois de mars, l’Equipe de France est toujours une équipe qui fait peur à l’approche de l’Euro. Les Bleus sont favoris selon le crack de la sélection allemande Jamal Musiala.

Vice-championne du monde, l’Equipe de France aura de sérieux arguments à faire valoir lors de l’Euro 2024 cet été. Les Bleus de Didier Deschamps visent clairement le sacre, même si les incertitudes sont encore nombreuses, notamment sur le onze type de l’équipe à l’approche de cette grande compétition. Des doutes existent sur la défense centrale ou encore sur l’identité de l’avant-centre titulaire mais quoi qu’il en soit, l’Equipe de France continue de faire peur et de s’imposer comme l’un des grands favoris. C’est en tout cas comme cela que les coéquipiers de Kylian Mbappé sont perçus. Prodige de la sélection allemande, Jamal Musiala s’est exprimé au sujet de l’Euro 2024 et a été interrogé sur l’identité des favoris selon lui. Sans réfléchir, le milieu offensif du Bayern Munich a d’abord cité l’Equipe de France, avant de parler de l’Allemagne ou encore de l’Angleterre et de l’Espagne. Preuve que la France est bien l’équipe n°1 à battre cet été.

« La France est probablement toujours la favorite. Ensuite, vous avez l’Angleterre, avec de nombreux joueurs de haut niveau… Les Espagnols ont également de grands footballeurs. Ce sera intéressant de suivre ce tournoi car il y a aussi toujours une ou deux équipes qui surprennent. C’est une grande opportunité pour chaque pays » a lancé Jamal Musiala dans les colonnes du journal Marca avant de poursuivre sur son équipe, l’Allemagne. « Avec cette qualité que nous avons, nous pouvons rêver grand. Mais je pense aussi que nous devons avancer match après match et capter les bonnes vibrations. De nombreuses équipes ont joué à un meilleur niveau que nous ces dernières années » a prévenu Jamal Musiala, confiant sur les chances de l’Allemagne mais qui reste prudent en estimant que d’autres pays sont en avance sur la Nationalmannschaft. C’est par exemple le cas de l’Equipe de France mais encore faudra-t-il le prouver à l’occasion de cet Euro 2024 très attendu.