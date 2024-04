France ‍: Un nouveau et deux forfaits à l'Euro, la tendance révélée

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Le 16 mai, Didier Deschamps sera sur le plateau du 20 heures de TF1 pour dévoiler la liste des joueurs retenus en Equipe de France pour l’Euro 2024. A trois semaines de l’échéance, certaines tendances se dessinent et la présence de Bradley Barcola fait par exemple de moins en moins de doutes.

La première question est de savoir combien de joueurs feront partie de l’aventure avec l’Equipe de France pour l’Euro 2024 puisque l’UEFA pourrait autoriser un élargissement jusqu’à 26 joueurs. Quoi qu’il en soit, certaines tendances se confirment ces dernières semaines, notamment dans le secteur offensif. A en croire les informations de L’Equipe, la présence de Bradley Barcola avec les Bleus est de plus en plus probable. Titulaire indiscutable avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, l’ancien attaquant de l’OL monte en puissance et sa très grosse semaine n’est pas passée inaperçue du côté du staff tricolore selon L’Equipe.

« Pour lui, la tendance est clairement positive » écrit le quotidien national, qui indique que Bradley Barcola a de plus en plus de chances de faire partie de l’aventure avec Didier Deschamps cet été. On ne peut pas en dire autant de Christopher Nkunku, qui a disputé dix petits matchs avec Chelsea depuis le début de la saison en raison de blessures à répétition. S’il rejoue d’ici la fin de la saison, ce sera sans doute avec un temps de jeu très réduit, ce qui rend quasiment impossible sa présence à l’Euro, un coup dur pour Didier Deschamps qui apprécie beaucoup le profil de l’ancien meneur de jeu du RB Leipzig, mais qui devra une nouvelle fois s’en passer… comme pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Barcola à l'Euro, Coman et Nkunku forfaits ?

Un troisième dossier est encore incertain pour le staff de l’Equipe de France, celui de Kingsley Coman, lui aussi pollué par des blessures. Dans une liste élargie à 25 ou 26 joueurs, l’attaquant du Bayern Munich pourrait être appelé. Mais Didier Deschamps a été clair, il n’appellera que des joueurs certains de pouvoir jouer et qui sont aptes à 100 %. Or, il n’y a aucune garantie que cela sera le cas avec l’ancien attaquant du PSG et de la Juventus, qui pourrait lui aussi être absent si la liste est restreinte à 23 joueurs, comme cela devait initialement être le cas. Nkunku et Coman, ces deux absences vont en tout cas faire le bonheur d’un homme, à savoir Bradley Barcola, qui est lui épargné par les blessures et qui bénéficie d’un temps de jeu confortable avec le PSG.