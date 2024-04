Maignan en danger, l'AC Milan officialise une mauvaise nouvelle

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A moins de deux mois de l'Euro 2024, Didier Deschamps travaille sur sa liste. Et ce lundi, le sélectionneur de l'équipe de France a appris une mauvaise nouvelle.

Via un communiqué médical, l’AC Milan a confirmé que son gardien but international français était forfait pour le prochain match de Serie A contre le Genoa, dimanche prochain à San Siro. Après avoir passé une IRM, il a été établi que Mike Maignan souffrait d’une lésion du long adducteur droit et qu’une nouvelle évaluation de cette blessure sera effectuée la semaine prochaine. Selon plusieurs médias italiens, cette lésion ne serait toutefois pas d’un grade élevé, ce qui est plutôt bon signe.

Samedi, après son échauffement en préambule au match contre la Juventus, Maignan avait ressenti une douleur musculaire et avait finalement déclaré forfait pour ce choc. Pour l'instant, le staff des Bleus se tient évidemment au courant de la gravité éventuelle de la blessure de son gardien de but titulaire, d'autant plus que Mike Maignan a été victime de plusieurs petits pépins physiques cette saison. Mais il n'y a pas encore d'inquiétude concernant la présence de Magic Mike pour l'Euro 2024, même si tout le monde est très attentif du côté de l'équipe de France et de l'AC Milan.