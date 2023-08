Neymar vendu blessé, l'Arabie Saoudite est piégée

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

C'est l'effervescence à Al-Hilal où Neymar a signé et a été présenté ce samedi. Le Brésilien est déjà très attendu dans le prestigieux club saoudien, mais ses problèmes physiques vont retarder sa mise en action.

Le nouveau départ de Neymar attendra un peu. Après six années passées au PSG et un départ surprise, le joueur brésilien est désormais le chouchou d'Al-Hilal. Le club saoudien le plus titré du Royaume l'a transféré pour 90 millions d'euros la semaine dernière, le présentant à ses supporters ce samedi dans un spectacle grandiose. Dans une Saudi Pro League de plus en plus compétitive, Neymar ne sera pas de trop pour lutter contre le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, le Al-Ittihad de Karim Benzema et le Al-Ahli de Riyad Mahrez. Malheureusement, comme souvent au PSG, Neymar a déjà pris ses quartiers à l'infirmerie du club.

Neymar forfait en club et sans doute avec le Brésil

Pour le match d'Al-Hilal samedi, il n'était pas question de voir Neymar sur la pelouse et le Brésilien ne devrait pas fouler les pelouses saoudiennes dans les prochaines semaines. Son entraîneur Jorge Jesus a confirmé qu'il avait une blessure musculaire, le privant de match mais aussi d'entraînement jusqu'à nouvel ordre. « Je ne sais pas quand il sera en mesure de jouer », a même lâché Jorge Jesus à propos de Neymar.

L'entraîneur portugais est aussi pessimiste pour le mois de septembre, révélant que Neymar ne pourrait sans doute pas honorer sa convocation avec le Brésil pendant la trêve internationale à venir. « Je ne sais pas pourquoi il est dans la convocation de l'équipe nationale du Brésil. Ils vont peut-être forcer Neymar là-bas. Aujourd'hui, je ne vois aucune justification pour que Neymar aille au Brésil s'il est blessé. Il ne s'entraîne pas, comment peut-il jouer ? […] Il doit se remettre d'un problème musculaire pour commencer à jouer, ce qu'il sait bien faire », a-t-il détaillé en conférence de presse. De quoi décevoir les supporters d'Al-Hilal mais conforter le PSG dans son choix de se séparer d'une star sur laquelle on ne peut définitivement pas compter.