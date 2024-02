Benzema bientôt viré d'Arabie Saoudite ‍?

Dans : Arabie Saoudite.

Par Claude Dautel

L'avenir de Karim Benzema dans la Saudi Pro League pourrait rapidement tourner à la catastrophe. Le Ballon d'Or 2022 a une nouvelle fois été mis au placard par Marcelo Gallardo.

Arrivé l'été dernier à Al Ittihad, après avoir quitté le Real Madrid, Karim Benzema ne se doutait probablement pas que sept mois plus tard, sa carrière allait se retrouver totalement à l'arrêt en Arabie Saoudite. En effet, s'il a obtenu un changement d'entraîneur cet automne, l'attaquant français n'est pas plus en odeur de sainteté avec Gallardo qu'avec son prédécesseur. Et ce mardi, le technicien argentin a décidé de ne pas inclure KB9 dans la liste des joueurs convoqués pour le match de Ligue des champions en zone Asie. En effet, le règlement impose un maximum de cinq joueurs qui ne sont pas de la région, et si Al Ittihad a retenu notamment N'Golo Kanté, ce n'est pas le cas de Karim Benzema. Le Ballon d'Or 2022 regardera donc à la télévision la rencontre entre son équipe et Navbahor Namanga (Ouzbékistan) ce jeudi.

Benzema et l'Arabie Saoudite, le gros désamour

La semaine passée, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais avait également été mis de côté pour un match de championnat par Marcelo Gallardo, lequel n'avait pas apprécié que la star tricolore ne respecte pas ses directives à l'entraînement. Entre les deux hommes, la tension est énorme, le club ayant même décidé de ne pas inclure Karim Benzema lors du stage après les fêtes de fin d'année au motif que KB9 n'était pas rentré en Arabie Saoudite à la date prévue. Le quotidien sportif AS précise que c'est encore une fois la forme physique de Benzema qui justifie le choix de Gallardo. Des rumeurs ont circulé sur la possibilité que Benzema quitte Al Ittihad et soit transféré aussitôt dans un autre club de la Saudi Pro League.

Car les organisateurs du championnat ne veulent évidemment pas que Benzema reparte en Europe comme on lui a prêté l'intention au mercato d'hiver. John Textor avait notamment envisagé le retour du chouchou lyonnais, mais cela s'était rapidement heurté à la fois à la situation contractuelle du joueur de 36 ans, mais également à son salaire saoudien. On évoque un pactole de 100 millions d'euros par saison, et cela, pour deux ans.