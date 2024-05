L'OM met le paquet pour s'offrir Paulo Fonseca

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a nettement accéléré au cours des dernières heures pour tenter de sécuriser la signature de Paulo Fonseca dans l’optique de la saison prochaine, malgré la féroce concurrence de l’AC Milan.

Un an après avoir choisi Marcelino par défaut, l’Olympique de Marseille ne veut pas répéter les erreurs du passé durant cette intersaison. C’est pourquoi l’état-major du club phocéen a déjà clairement identifié son choix n°1 pour le poste d’entraîneur, il s’agit de Paulo Fonseca. L’entraîneur de Lille est la priorité absolue de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia, qui mettent le paquet pour convaincre le technicien portugais au plus vite. Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, le demi-finaliste de l’Europa League a transmis cette semaine une proposition ferme de trois ans de contrat à Paulo Fonseca afin de sécuriser sa signature au plus vite.

Paulo Fonseca à l'OM, c'est fait à 80% https://t.co/Q7tg87jLsj — Foot01.com (@Foot01_com) May 9, 2024

L’OM veut être rapide pour devancer la concurrence de l’AC Milan, également à la recherche d’un entraîneur afin de succéder à Stefano Pioli, et qui a également identifié Paulo Fonseca comme un coach très intéressant. La chance de l’OM, c’est que l’actuel manager de Lille n’est pas la seule piste de l’AC Milan, qui s’intéresse aussi à Sergio Conceicao, qui a de fortes probabilités de quitter le FC Porto après l’élection d’André Villas-Boas à la présidence du club. Le compte insider La Minute OM confirme de son côté les discussions en cours et affirme que la coupe d’Europe ne serait finalement plus si cruciale dans le choix à venir de Paulo Fonseca.

L'OM a proposé 3 ans de contrat à Paulo Fonseca

« C’est la priorité du club, ils feront tout pour l’avoir maintenant moi j’avais comme info qu’il voulait à tout prix jouer la coupe d’Europe, mais bon apparemment ça ne le dérangerait pas donc pourquoi pas. Déjà après le départ de Tudor le club le voulait absolument. Il était intéressé par le projet. Il avait même ciblé des joueurs, mais le présent Lillois n’a pas voulu » a précisé le compte insider. Marseille souhaite donc aller vite pour son prochain coach et taperait un énorme coup sur la table en sécurisant dès le mois de mai la venue de Paulo Fonseca pour la saison prochaine.

Dans ce dossier, les supporters de l’OM peuvent être optimistes, d’autant que selon le journaliste Loïc Tanzi de L’Equipe, il y a désormais 80 % de chances que Paulo Fonseca soit le futur coach de Marseille.