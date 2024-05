Marciniak, l'arbitre de France-Argentine scandalise le Bayern Munich

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Arbitre de la finale du dernier Mondial entre la France et l'Argentine, Szymon Marciniak a joué un rôle déterminant dans la demi-finale de Ligue des champions gagnée par le Real Madrid face au Bayern Munich.

L'UEFA avait désigné Szymon Marciniak pour diriger la rencontre entre Madrid et le Bayern, et c'est peu dire que ce dernier devra éviter l'Allemagne et surtout la Bavière pour passer ses vacances. Alors que le match a basculé en fin de rencontre, comme toujours avec le Real Madrid, l'arbitre a joué un grand rôle dans la qualification des Merengue pour la finale de la Ligue des champions contre Dortmund à Wembley. Après avoir accordé le deuxième but madrilène suite à l'utilisation de la VAR automatique, sans que l'on puisse voir longuement et précisément la position des joueurs du Bayern et de Madrid, c'est davantage la dernière action du temps additionnel qui a provoqué la furie du camp munichois.

Bayern Munich players admire referee Szymon Marciniak!pic.twitter.com/BC12j4sfTc — FootColic ⚽️ (@FootColic) May 8, 2024

Alors que le Bayern Munich pensait avoir égalisé par De Ligt à la 90e+9, l'arbitre refusait le but alors qu'il avait sifflé avant un hors-jeu de manière très précoce et surtout beaucoup trop précoce. Sur le banc de touche, Thomas Tuchel, son staff et ses joueurs devenaient fous, reprochant à Szymon Marciniak de ne pas avoir laissé jouer l'action jusqu'au bout, quitte à checker ensuite la situation. Mais l'arbitre polonais n'en avait que faire et deux minutes plus tard, il sifflait la fin de la rencontre, pour la plus grande fureur des joueurs du Bayer Munich, qui se sont sentis légèrement arnaqués sur cette action. Comme souvent, le Real Madrid n'aura pas trop à se plaindre des décisions arbitrales.