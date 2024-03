Chelsea supplie l'Arabie Saoudite de lui acheter ses joueurs

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

Après deux années de fortes dépenses au mercato, Chelsea a besoin de remplir ses caisses. Le propriétaire américain du club, Todd Boehly, s'est rendu en Arabie Saoudite pour faciliter des ventes au mercato estival.

Chelsea a marqué l'Histoire du football européen. Avant les Londoniens, jamais un club n'avait eu des résultats sportifs aussi décevants en dépensant plus d'un milliard d'euros. Actuel 11e de Premier League, Chelsea va louper la Ligue des champions pour la deuxième année d'affilée malgré les ambitions de Todd Boehly. L'Américain n'a pas eu de problèmes pour lâcher des fonds : Enzo Fernandez est arrivé pour 121 millions d'euros, Moises Caicedo l'a suivi pour 116 millions d'euros six mois plus tard. De quoi prouver la puissance financière de Boehly. Néanmoins, l'Américain doit respecter les règlements financiers de la Premier League et de l'UEFA comme les autres.

Romelu Lukaku vendu en Arabie Saoudite ?

Les comptes des Blues sont dans le rouge vif et Boehly doit augmenter les recettes. Cela passe par des ventes nombreuses d'autant qu'il y a surabondance de joueurs à Chelsea. Selon les informations du Telegraph, Boehly est allé en Arabie Saoudite ces derniers jours. Il compte sur la générosité du Royaume pour son club et ses joueurs. Si l'Américain est allé négocier l'arrivée de la compagnie aérienne Riyadh Air comme sponsor des Blues, son objectif était surtout de vendre des joueurs. Pour ce faire, il s'est entretenu avec Michael Emenalo, directeur du football en Arabie Saoudite et ex-directeur technique de Chelsea pendant 10 ans.

Ils ont discuté d'Hakim Ziyech notamment, lequel est actuellement prêté à Galatasaray. Le Marocain avait été proposé aux Saoudiens l'été dernier mais son transfert à Al-Nassr avait échoué de peu. Autre appât pour les Saoudiens, Romelu Lukaku. Le Belge était aussi dans le viseur de l'Arabie Saoudite mais il avait refusé de quitter l'Europe, préférant être prêté à la Roma. Le Belge n'est plus aussi hostile à un transfert en Arabie Saoudite, s'étant récemment montré élogieux avec la Saudi Pro League. « Dans les deux prochaines années, je vois cette ligue devenir l'une des meilleures au monde, sinon la meilleure. Les clubs font beaucoup d'efforts pour attirer ici les grands joueurs. En conséquence, les équipes et le jeu s'améliorent considérablement », a t-il indiqué. Todd Boehly espère désormais que Lukaku va sauter le pas, il en va de la santé financière de Chelsea.