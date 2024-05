Thierry Henry l’adore, l’OL pousse ce joueur vers la sortie

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très apprécié par Thierry Henry en Equipe de France Espoirs, Johan Lepenant a peu de chances de rester à l’OL la saison prochaine. Son départ lors du prochain mercato ne fait quasiment aucun doute.

Longtemps blessé, Johan Lepenant a vécu une saison quasiment blanche avec l’Olympique Lyonnais. Avec six matchs de Ligue 1 au compteur en 2023-2024, l’ancien milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen a la particularité d’avoir davantage joué avec l’Equipe de France Espoirs qu’avec son club. Il faut dire que Thierry Henry a vite accroché avec le milieu relayeur de 21 ans, qui lui a bien rendu cette confiance en livrant des prestations intéressantes sous les couleurs tricolores. Les belles performances de Johan Lepenant avec l’Equipe de France Espoirs ne lui ont toutefois pas donné plus de légitimité auprès de Pierre Sage, lequel lui préfère Tolisso, Caqueret, Matic ou encore Mangala au milieu de terrain.

A priori, l’avenir du natif de Granville est donc acté, une tendance confirmée par le site Jeunes Footeux. Pour le média, il y a fort à parier que Johan Lepenant ne sera pas conservé par l’Olympique Lyonnais lors du prochain mercato, mais la question sera maintenant de savoir si les Gones souhaitent vendre l’ancien Caennais, ou plutôt le prêter. A seulement 21 ans, un prêt d’une saison sans option d’achat dans un club plus modeste de Ligue 1 pourrait être bénéfique pour toutes les parties. Lepenant retrouverait un temps de jeu plus conséquent à un bon niveau de compétition et l’OL pourrait récupérer en juin 2025 un joueur à la technique soyeuse, avec de l’expérience engrangée en Ligue 1. David Friio et Pierre Sage devront rapidement trancher la question de l’avenir de Johan Lepenant, lequel pourrait être concerné par une potentielle convocation de la part de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la France.