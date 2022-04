PSG : Mbappé, ces 5 infos annoncent une prolongation !

Dans : Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a relancé toutes les hypothèses sur son futur club. Le Paris Saint-Germain peut désormais croire que la star va prolonger son contrat sous le nez du Real Madrid. Les atouts du PSG ne manquent pas.

La soirée de dimanche a été animée pour les supporters parisiens, lesquels ont non seulement assisté à une probante victoire de leur équipe préférée contre Lorient, avec une master class de Kylian Mbappé auteur d’un doublé et de trois passes décisives, mais en plus ils ont appris que ce dernier n’avait pas du tout décidé de signer au Real Madrid, contrairement à ce que les médias espagnols affirment depuis des semaines. En faisant quelques confidences dans les couloirs du Parc des Princes, l’ancien Monégasque a clairement laissé entendre qu’une prolongation avec le PSG était toujours envisageable, plusieurs éléments ayant visiblement incité Kylian Mbappé à réfléchir un peu plus longtemps sur sa prochaine destination. Du côté de Doha, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani a reçu 5 sur 5 ces messages envoyés par Mbappé, et l’émir du Qatar sait aussi que ces dernières semaines, les choses ont évolué dans le bon sens pour son club. Cinq éléments permettent de positiver dans les bureaux du Paris Saint-Germain.

Les supporters du PSG l’apprécient, Mbappé adore

Tandis que Neymar, Lionel Messi et Sergio Ramos, trois stars mondiales du football, n’ont pas échappé aux quolibets des Ultras du Parc des Princes, le CUP estimant que le trio arrivé d’Espagne représentait un PSG plus marketing que sportif, Kylian Mbappé est lui toujours salué à sa juste valeur. Et cela a encore une fois été le cas dimanche soir lors de la victoire face à Lorient. Au point même que le joueur tricolore a reconnu qu’il était flatté d’être ainsi acclamé par les supporters parisiens. « Je suis très content d'avoir toute cette affection de la part des gens. Comme un gosse, je suis content. Tout un stade qui crie ton nom, et en plus pas n'importe lequel, c'est le Parc des Princes », a fait remarquer le joueur arrivé en 2017, dont la prolongation est réclamée par les fans parisiens.

Mbappé est fan du PSG

C’est peut-être un détail, mais depuis quelques semaines, Kylian Mbappé ne rate pas les matches des autres équipes du Paris Saint-Germain, y compris en dehors du football. Mercredi dernier, il était dans les tribunes du Parc des Princes pour assister à la qualification de l’équipe féminine du PSG contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Une présence qui a fait le bonheur des joueuses parisiennes. De même, dans la foulée de fameux PSG-Bordeaux, consécutif à l’élimination face au Real Madrid, Kylian Mbappé n’était pas allé se cacher chez lui comme les autres stars, et le joueur a simplement traversé la route en sortant du Parc afin d’aller à Coubertin pour assister à un match de l’équipe de handball du PSG. Un signe évident qu’il appréciait son club.

Changer de club à 4 mois du Mondial une bonne idée ?

Kylian Mbappé sera libre en fin de saison, et il peut donc rejoindre son nouveau club, le Real Madrid, dès l’été prochain. Un changement important, même pour un joueur aussi doué que lui, qui interviendrait à quatre mois du coup d’envoi du Mondial 2022, lequel débutera le mardi 22 novembre pour l’équipe de France avec un match contre le vainqueur d’un barrage à venir. Kylian Mbappé est obsédé par l’idée de conserver le titre de champion du monde gagné en 2018 avec les Bleus, et il ne veut prendre aucun risque. De là à prolonger même pour une courte durée au PSG afin de ne pas perturber son année ? Si la question se pose, c’est qu’effectivement Mbappé sait qu’il y a un risque à accepter un transfert au plein cœur de l’été et si près du Mondial.

La venue de Zinedine Zidane comme entraîneur du PSG ?

Mauricio Pochettino semble avoir compris que sa carrière parisienne a pris du plomb dans l’aile du côté du Camp Nou, l’élimination du Paris Saint-Germain dans un nouveau scénario grotesque ayant scandalisé tout le monde. Même si son départ à Manchester United il loin d’être acquis, sa présence sur le banc du PSG la saison prochaine est assez improbable. Pour le remplacer, Doha rêve de Zinedine Zidane, Zizou étant devenu une vraie obsession. Dimanche, Kylian Mbappé a évoqué « de nouveaux éléments » qui le font réfléchir sur son choix, et certaines sources se demandent si le joueur français n’a pas été informé récemment d’un accord trouvé entre Zidane et le Paris Saint-Germain. Un « élément » qui peut évidemment le faire changer d’avis.

Une offre financière énorme et les clés du Paris Saint-Germain

Pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, et éviter ainsi qu'il parte pour 0 euro lors du prochain mercato, Nasser Al-Khelaifi aurait eu le feu vert du Qatar pour faire une offre historique à celui qui est considéré comme le meilleur footballeur du monde. Le Parisien révélait il y a quelques semaines que le PSG lui offre une prime de fidélité de 100 millions d'euros, et deux ans de contrat avec un salaire annuel net de 50 millions d'euros par saison. Un total de 200 millions d'euros pour un contrat jusqu'en 2024, de quoi faire réfléchir. D'autant plus que sportivement, Doha aurait promis au clan Mbappé que l'ère Leonardo allait se terminer si l'attaquant signait un nouvel engagement. Kylian Mbappé aura les clés du PSG sur le terrain, et cela en accord avec son futur entraîneur.