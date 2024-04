« ‍Non, non non ‍», Mbappé sidère Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Eric Bethsy

Après la victoire contre le FC Barcelone (1-4) en quarts de finale retour de la Ligue des Champions mardi, Kylian Mbappé a brièvement répondu à une question sur son avenir. Sans confirmer son probable départ au Real Madrid, l’attaquant du Paris Saint-Germain a certifié que ce succès ne changerait pas ses plans.

Attendu au tournant après sa mauvaise performance à l’aller, Kylian Mbappé a répondu présent. L’attaquant du Paris Saint-Germain s’est offert un doublé sur le terrain du FC Barcelone, contribuant ainsi à la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le Français ne pouvait donc pas cacher sa satisfaction ni sa fierté après la rencontre en Catalogne.

Mbappé n'a pas changé d'avis

« Je suis fier d'être ici depuis le premier jour, a confié Kylian Mbappé. Ce n'est pas car il y a des bons et mauvais moments que ma fierté en prend un coup. La fierté de jouer pour ce club, de représenter le club de la capitale de mon pays, c'est un sentiment spécial, j'ai grandi ici. Vivre des soirées comme ça, en tant que Parisien, c'est grand. Mon rêve est de gagner la Ligue des Champions avec le PSG, c'est un pas supplémentaire contre une grande équipe. On va tout faire pour aller à Wembley en finale. »

Annoncé sur le départ en fin de contrat cet été, avec le Real Madrid comme destination, l’international tricolore pourrait profiter d’un sacre européen pour quitter le Paris Saint-Germain par la grande porte. Ou pour se laisser tenter par une nouvelle prolongation. En zone mixte mardi soir, un journaliste espagnol a donc demandé à Kylian Mbappé si cette qualification pouvait l’inciter à changer d’avis. Mais le Bondynois s’est montré catégorique. « Non, non, non », a répondu l’attaquant parisien en s’éloignant des médias, et sans confirmer la tendance évoquée avec insistance.