Par Claude Dautel

Après un nouveau match de gala, dimanche au Parc des Princes face à Lorient, Kylian Mbappé a mis en feu les supporters du PSG en évoquant son avenir. Du côté du Real Madrid, le choc est brutal.

Sur le papier, le match de clôture de la 30e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Lorient n’avait pas de quoi susciter une attention extrême. Mais Kylian Mbappé en avait décidé autrement, et en deux temps la star française du PSG a attiré les projecteurs de toute l’Europe sur lui. D’abord sur la pelouse, en signant un doublé et en délivrant des passes décisives, puis dans les couloirs du Parc de Princes en faisant une sortie retentissante au micro de Prime Vidéo, puis en passant devant la zone mixte où les journalistes étaient massés. Interrogé une énième fois sur son avenir, Kylian Mbappé a cette fois fait face et fait quelques confidences. « Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a de nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. J'ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu. Si j'avais pris ma décision, je le dirais, je n'ai de comptes à rendre à personne. C'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision, je le dis et je l'assume. Dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j'ai faites, j'ai toujours assumé. Je n'ai pas à me cacher, je n'ai tué personne. Je veux prendre la meilleure décision possible », a d’abord lancé l’attaquant qui revient désormais sur les talons de Pedro Miguel Pauleta dans le classement des buteurs du Paris Saint-Germain. Mais quelques minutes plus tard, il lançait une bombe qui faisait de l’effet jusqu’en Espagne.

Mbappé et le PSG, rien n'est terminé !

Alors qu’il s’apprêtait à quitter le stade parisien, Kylian Mbappé était une nouvelle fois relancé sur ce sujet et il se faisait encore plus concret. « Quels sont les paramètres qui peuvent me faire rester ? J’ai déjà donné pas mal d’informations, je pense que vous avez de quoi faire là. Si rester au PSG c’est possible ? Oui bien sûr », répondait le joueur parisien en prenant tranquillement le chemin de la sortie. Et c’est peu dire que ce « Oui bien sûr » a rapidement mis en alerte les journalistes madrilènes qui sont désormais nombreux à suivre Paris et à scruter les faits et gestes de celui qui semblait avoir déjà donné son accord à Florentino Perez pour la saison prochaine. Et immédiatement, le célèbre talk-show El Chiringuito changeait son programme pour se mettre en mode « Mbappé », conscient que la petite phrase du joueur parisien pouvait radicalement changer les perspectives, la possibilité d’une prolongation du champion du monde 2018 au Paris Saint-Germain devenant concrète, ce qui faisait bondir Josep Pedrerol et ses confrères espagnols.

Le journaliste a tenté de désamorcer la bombe en expliquant qu’il fallait que le Real Madrid était « tranquille », mais sur le plateau on était plutôt en sueur. « On ne négocie pas comme cela avec le Real Madrid », s’est même offusqué Juanma Rodriguez, journaliste d’EsRadio, scandalisé que Kylian Mbappé puisse ainsi jouer avec un club aussi prestigieux que les Merengue. Ce lundi, dans les colonnes d’AS, Andrès Onrubia, proche de la Maison Blanche, reste lui aussi droit dans ses bottes et avoue un certain malaise même s’il veut croire que rien n’est perdu dans ce dossier, et que tout cela est juste une position prudente de Mbappé pour ne pas se mettre les supporters du PSG à dos. « A Madrid, ils sont calmes en ce qui concerne l’opération Mbappé malgré les nouveaux éléments dont le joueur parle. C’est un discours prudent, mais il sera bien la pierre angulaire du projet madrilène », a expliqué le journaliste. Mais sur les réseaux sociaux, l'optimisme béat des fans du Real Madrid a laissé la place à une franche inquiétude, tandis que dans le camp parisien le moral est revenu.