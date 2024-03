Mbappé au Real Madrid, Luis Enrique se fait reprendre de volée

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Luis Enrique a fait fort ces dernières heures avec une sortie curieuse sur l'avenir de Kylian Mbappé. Pour l'Espagnol, son joueur pourrait encore changer d'avis.

Sauf rebondissement très surprenant, Kylian Mbappé quittera le PSG en fin de saison pour rejoindre le Real Madrid libre de tout contrat. Mais voilà, le club de la capitale n'est pas un club comme les autres et chaque jour a sa vérité. Ces dernières heures, Luis Enrique a fait fort en indiquant au micro de Prime Video que l'avenir de Mbappé n'était pas scellé et qu'il pensait toujours qu'il puisse changer d'avis si le PSG gagnait tous les trophées cette saison. De quoi bien évidemment surprendre et créer un nouveau buzz autour de l'avenir de Kylian Mbappé dans la capitale. Cependant, pour Fabrizio Romano, il s'agit d'une fausse alerte.

Mbappé et le PSG, le divorce est bien prononcé

Pour CaughtOffside, le journaliste italien a en effet tenu à rassurer les fans du Real Madrid en indiquant que rien n'avait changé dans le dossier du champion du monde 2018. « Luis Enrique a parlé ces dernières heures de Kylian Mbappe, suggérant que la superstar française pourrait encore changer d'avis quant à son départ du Paris Saint-Germain à la fin de son contrat cet été. (...) Nous avons vu certains fans réagir à cela et avoir le sentiment que Mbappé a encore une fois changé d'avis sur son avenir, et qu'il pourrait désormais rester au PSG comme il l'a fait en 2022 (...). Il y a cependant une différence cruciale cette fois, car à cette occasion, Mbappe n'a jamais communiqué au PSG qu'il allait quitter le club. À cette époque, Mbappe a décidé de garder toutes ses options ouvertes, mais comme je l'ai signalé à plusieurs reprises, cette fois-ci, c'est différent puisqu'il a communiqué sa décision au président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, ainsi qu'à ses coéquipiers et autres collaborateurs. Malgré les commentaires d'Enrique, on me dit que rien n'a changé.

D'après ce que j'ai compris, Mbappé, ni aucun de son camp, n'a appelé le PSG pour l'informer d'un changement de décision. Il n’y a aucun changement là-bas, et le PSG continue donc de travailler sur son projet d’avenir sans Mbappe, tandis que Mbappe continue de faire avancer les négociations avec le Real Madrid (...) Tout va dans le bon sens, comme je ne cesse de le dire, tout va extrêmement bien. Le salaire sera conforme à celui de Vinicius Junior et Jude Bellingham, tandis que les frais s'élèveront à plus de 100 millions d'euros, à payer sur les cinq années de son contrat », a notamment précisé Fabrizio Romano, surpris donc lui-aussi par la sortie récente de Luis Enrique.