Mbappé veut marquer l'histoire, l'OM va payer l'addition

Par Adrien Barbet

Ce dimanche, Kylian Mbappé dispute probablement le dernier classique de sa carrière, face à l'Olympique de Marseille. Un match où il pris l'habitude de briller.

Lors du match aller, au Parc des Princes, Kylian Mbappé s'est rapidement blessé et a été contraint d'assister sur le banc à la large victoire des siens (4-0). Néanmoins, le joueur du PSG a eu d'autres occasions de martyriser le rival marseillais. Au total, le capitaine de l'équipe de France a inscrit 10 buts face à l'OM, dont neuf sous la tunique parisienne. Seul Zlatan Ibrahimovic fait mieux avec 11 réalisations. Le joueur de 25 ans pourrait d'ailleurs prendre la première place s'il parvient à inscrire un triplé. À savoir qu'aucun joueur n'est parvenu à marquer trois buts lors de la même rencontre pendant un classique. Le stade Vélodrome est un endroit particulier pour Kylian Mbappé, qui est toujours autant motivé lorsqu'il s'agit de jouer face au club de la cité phocéenne.

Le Vélodrome, le stade préféré de Mbappé

Kylian Mbappé sur le Classique OM - PSG



"C'est le moment pour les grands joueurs donc, voilà, je suis prêt et bien sûr comme d'habitude je ne vais pas me cacher." #OMPSG @SaberDesfa pic.twitter.com/aaNRktiERq — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 31, 2024

« C'est le moment pour les grands joueurs donc, voilà, je suis prêt et bien sûr comme d'habitude, je ne vais pas me cacher. C'est des matches à tension, c'est des matches que les gens regardent. Maintenant, on va aller là-bas, pour écrire une nouvelle page des classiques. C'est un stade où il y a beaucoup d'ambiance, c'est la vérité. C'est un stade où moi avec le PSG j'adore jouer » a déclaré, dans un entretien pour Téléfoot, l'ancien attaquant de l'AS Monaco qui va sûrement disputer là son dernier classique, avant de rejoindre le Real Madrid cet été. Marquer les esprits et l'histoire est assurément l'objectif que Kylian Mbappé se fixe pour cette rencontre si importante. Toutefois, il ne fait aucun doute que l'OM va vouloir gâcher la fête et mettre fin à l'invincibilité de Kylian Mbappé et des Parisiens au Vélodrome en Ligue 1, un an après avoir battu le PSG mais c'était en Coupe de France...et sans le numéro 7 du PSG.