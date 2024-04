Mbappé exige deux cadeaux, Madrid refuse

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé va signer au Real Madrid pour l'été prochain. Même avec un transfert gratuit, il va coûter beaucoup d'argent aux Merengues sur le plan salarial et tout est sujet à négociations.

Si le PSG sera affaibli sportivement en laissant filer Kylian Mbappé au Real Madrid, ce ne sera pas la même chose sur le plan financier. L'attaquant pèse énormément sur les finances du club parisien, touchant 72 millions d'euros de salaire annuel. Autant dire que son départ va alléger les finances du PSG. Par contre, le Real Madrid devra désormais assumer la rémunération du joueur français. Si son salaire ne sera pas aussi important en Espagne, Mbappé devrait toucher au moins 40 millions d'euros par an, selon les dernières informations d'Espagne. Heureusement pour le Real Madrid, le gouvernement régional de Madrid va donner un coup de pouce fiscal au gamin de Bondy en modifiant sa législation dans le domaine fiscal. Une loi va en effet permettre aux étrangers d'avoir un allégement fiscal s'ils changent de résidence à Madrid et s'ils réalisent un investissement financier dans la région. Mais si cela tombe bien pour Kylian Mbappé, cela ne suffit pas, car le numéro 7 parisien deux exigences supplémentaires, à en croire le média espagnol Revelo.

Mbappé a deux gros détails à régler pour quitter le PSG

Si on pensait l'histoire des Jeux Olympiques de Paris définitivement réglée, c'est une erreur affirme notre confrère. En effet, malgré la lettre envoyée par le Real Madrid à la Fédération Française de Football pour prévenir qu'il ne fallait pas compter sur les joueurs tricolores pour ces JO, Kylian Mbappé souhaite toujours faire changer d'avis Florentino Perez et cela serait le cas. Le président des Merengue ne serait plus aussi intransigeant sur ce sujet, même si pourtant il n'a pas encore accepté de voir sa future star rester un peu plus longtemps en France l'été prochain, une fois l'Euro terminé. L'autre sujet qui bloque la finalisation du contrat, c'est celui du droit à l'image. Et là, il y a énormément d'argent en jeu.

Le clan Mbappé négocie sans faiblir sur le pourcentage de ces fameux droits à l'image qui restera dans la poche de l'attaquant de 25 ans, alors que de son côté le Real Madrid ne lâche rien, considérant qu'une partie du salaire du champion du monde 2018 sera payé par ces droits. Là encore, aucun accord n'est trouvé et même si cela ne remet pas du tout en cause le transfert libre de la star du PSG, cela crispe tout le monde. « Ce sont de petits points qu'il faut aligner avant d'annoncer d'abord son départ du PSG et, plus tard, sa signature au Real Madrid », révèlent Gonzalo Cabeza et Manuel Amor, nos deux confrères de Revelo.