Le PSG terrasse l'OM, la photo polémique de Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Une victoire dans le Classique sur le terrain de l'OM, ça se fête en général au PSG. Pas pour Kylian Mbappé, qui a clairement fait comprendre qu'il était totalement dégoûté de sortir à l'heure de jeu.

En ce jour de classique, tous les regards étaient légitimement tournés vers Kylian Mbappé, bien parti pour disputer son dernier match de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille, ce dimanche soir au Vélodrome. Comme lors de ses dernières sorties en équipe de France, l’attaquant du PSG n’a pas forcément brillé, et il a même été sorti assez rapidement par Luis Enrique, qui l’a remplacé à l’heure de jeu. Cela alors que le Paris SG commençait à avoir la maitrise du match en dépit de son infériorité numérique, et que les espaces s’ouvraient dans la défense de l’OM. C’est son remplaçant Gonçalo Ramos qui en a profité avec un but en contre pendant que Kylian Mbappé était déjà aux vestiaires en train de se changer.

Mbappé ne cache pas sa déception

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Car le meilleur buteur de l’histoire du club parisien n’a pas du tout apprécié de se faire sortir ainsi par Luis Enrique pour ce choc du championnat de France, qui plus est sans avoir trouvé le chemin de filets. Il a fait une tête étonnée et totalement désabusée en apprenant qu’il devait céder sa place, et a ensuite trainé sur le terrain pour sortir. C’est d’ailleurs cette photo qu’il a mis en avant sur son compte Instagram, au lieu de savourer la joie d’avoir gagné au Vélodrome face au rival marseillais, il a préféré souligner sa grande déception, sans préciser le score ou la victoire de son équipe. De plus, non seulement Mbappé n’a pas cherché à taper dans la main de son entraineur, mais avec Dembélé, il est allé directement aux vestiaires sans suivre le reste de la rencontre du banc de touche.

😳 La déception de Kylian Mbappé au moment de sortir à la 64e minute.#OMPSG pic.twitter.com/7tWfEOJFKq — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 31, 2024

Son message sur Instagram a en tout cas beaucoup fait réagir, même des suiveurs parisiens estimaient que la victoire du PSG ne l’intéressait pas autant que son propre sort. Luis Enrique, interrogé sur le sujet à la fin de la rencontre, a une nouvelle fois préféré s’en prendre aux journalistes. « C'est toujours la même musique, c'est tellement ennuyant, je suis l’entraîneur et je prends les décisions. Chaque semaine, chaque jour. Et je vais faire cela jusqu’à mon dernier jour au PSG. J’essaye toujours de trouver la meilleure solution pour mon équipe. Parfois, je me trompe, mais c’est moi le chef. Vous êtes d’accord ? Si ce n’était pas le cas, je m’en fiche », a livré Luis Enrique à propos de ses choix qui fonctionnent en effet pour le moment, même si Kylian Mbappé cache de moins en moins sa déception de ne plus disputer de matchs entiers en dehors de ceux de Ligue des Champions.