PSG ‍: Mbappé l’a insulté, Luis Enrique dénonce des mensonges

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Comme à chaque fois qu'il se présente face à un micro, Luis Enrique a été interrogé sur Kylian Mbappé. L'entraineur espagnol du PSG a confié qu'il n'avait rien entendu d'insultant chez son joueur ce dimanche à Marseille.

Mécontent de sortir peu après l’heure de jeu face à l’OM ce dimanche, Kylian Mbappé a affiché la tête d’un homme surpris, puis dégoûté de devoir céder sa place, se trainant jusqu’à la ligne de touche comme il l’a mis en valeur dans une photo sur Instagram pour commenter la victoire de son équipe au Vélodrome. Pas un geste envers Luis Enrique, puis un passage direct par le vestiaire sans se soucier de la suite de la rencontre, Kylian Mbappé a une nouvelle fois beaucoup fait parler par son attitude pas très collective. Il y a aussi une séquence qui a fait le buzz, et plusieurs journalistes français comme étrangers se sont penchés dessus, c’est le fait qu’il aurait pu murmurer une insulte envers son entraineur en quittant le terrain, histoire de bien faire comprendre qu’on ne le sortait pas d’un Classique contre l’OM.

Luis Enrique dit bravo à Kylian Mbappé

🎙️ 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗘𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 : « Nous sommes déjà prêts depuis le début de saison pour jouer des matches importants. »#CoupeDeFrance | #PSGSRFChttps://t.co/KwuoPgCsY5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2024

Des supputations qui sont arrivées à plusieurs reprises aux oreilles de Luis Enrique, qui a tenu à mettre les choses au clair ce mardi à la veille de la demi-finale de Coupe de France face à Rennes. Pour l’ancien coach du FC Barcelone, ce sont des affabulations et il n’y a absolument rien à redire sur l’attitude de Kylian Mbappé. « Ce qui est curieux, c'est qu'un mensonge génère beaucoup de choses. Quelqu'un a inventé une insulte et à partir de là, il y a des spéculations en tout genre. Après les matches, je suis fatigué, je ne fais pas attention. Mais je suis très content avec Kylian qui se comporte très bien », a souligné Luis Enrique, histoire de rappeler que de son côté, il n’y avait aucun problème et qu’il essayait de gérer au mieux son effectif pour faire en sorte que l’équipe soit en forme pour les nombreux objectifs à venir. Voilà le message passé, la solidarité est donc toujours de mise même si il est clair que Kylian Mbappé n’a pas aimé sortir aussi tôt ce dimanche face à l’OM. Sa présence comme titulaire face à Rennes ce mardi soir ne fait guère de doute, même si le suspense perdure sur la capacité de l’entraineur du Paris SG à le sortir du match à tout moment.