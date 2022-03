Kylian Mbappé, le PSG offre 200 millions pour 2 ans !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le désir du Paris Saint-Germain de conserver Kylian Mbappé s'est concrétisé par une offre totalement folle dévoilée par Le Parisien. Pour conserver sa star jusqu'en 2024, le Qatar craque totalement.

Dans une folle surenchère avec le Real Madrid, le PSG a décidé de frapper fort et selon le quotidien francilien, c’est un record historique dans le football qui sera battu si l’attaquant français accepte la dernière proposition transmise il y a deux semaines depuis Doha. Pour retenir Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi a en effet transmis à ce dernier une offre pour un contrat de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2024. Afin de mettre des chiffres face à cette proposition, les dirigeants parisiens valident un salaire annuel net de 50 millions d’euros, soit 100 millions d’euros pour les deux ans de prolongation, plus une hallucinante prime à la signature de 100 millions d’euros, là aussi net d’impôts. Au total, le Qatar est disposé à mettre 200 millions d’euros sur le seul contrat de Kylian Mbappé, preuve du désir absolu de l’Emir de voir le deuxième meilleur buteur du PSG à égalité avec Zlatan Ibrahimovic (156 buts), rester un peu plus longtemps dans la capitale et en Ligue 1.

100 millions d'euros net d'impôts comme prime du PSG pour Mbappé !

Il est vrai que ces derniers mois, tout le monde a compris que le vrai numéro à Paris, c’est Kylian Mbappé et qu’actuellement le joueur recruté en 2017 à l’AS Monaco est sans réelle discussion possible le meilleur footballeur du monde. Maintenant, le clan Mbappé n’a jamais caché que l’argent n’était pas le facteur décisif, même si forcément cette montagne d’or peut tout de même inciter à la réflexion, d’autant que sur le plan sportif le PSG a décidé de confier les clés de l’équipe à son champion du monde. Sur le papier, la proposition financière du Paris Saint-Germain est donc supérieure à celle transmise par Florentino Perez au joueur tricolore dont il veut faire sa nouvelle star, même si Mbappé pourrait devoir cohabiter avec Erling Haaland, lui aussi dans le cible des Merengue.

Le Parisien le précise, cette offre du PSG n’a pas été balayée d’un revers de la main, comme l’avait été la précédente, et il y aurait même un certain optimisme du côté du duo Al-Khelaifi-Leonardo, le désir de Kylian Mbappé d’avoir un contrat court ayant été pris en compte. « Une issue favorable à ce dossier prioritaire ne serait plus une totale chimère. Certains ont lu dans les propos de Mbappé, évoquant samedi dernier le record de 200 buts de Cavani, un souhait d’engagement à long terme », expliquent les journalistes du quotidien francilien, qui visiblement sentent eux aussi que le dossier se présente désormais un peu mieux qu’il y a quelques mois. L'été dernier, après avoir demandé un bon de sortie, refusé par le Paris SG, l'attaquant avait reconnu qu'il était tenté par Madrid.

Du côté du Real Madrid, on ne va évidemment pas rester avec les bras croisés, d'autant que ces dernières semaines, le président de la Maison Blanche a déjà entendu ce qu'il disait concernant la relation nettement plus chaude entre Kylian Mbappé et le PSG. A une semaine du match retour de Ligue des champions entre les deux clubs, cela annonce des retrouvailles assez polaires entre Florentino Perez et Nasser Al-Khelaifi à Bernabeu avec Mbappé dans le rôle d'arbitre sur le terrain.