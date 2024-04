Mbappé sifflé au Parc, le PSG au bord de l'implosion

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Légèrement sifflé au Parc des Princes en raison de son attitude après le Classique contre l'OM, Kylian Mbappé maitrise encore la situation. Mais un consultant l'assure, il suffirait d'un échec en C1 pour tout faire exploser.

Le public du Parc des Princes version QSI n’est pas le plus turbulent de l’histoire du PSG, mais il a tout de même ses principes. Et les derniers évènements autour du match au Vélodrome ont marqué quelques esprits. Titulaire pour la rencontre face à l’OM, Kylian Mbappé n’a pas brillé. Habituellement, cela ne l’aurait pas empêché de disputer 90 minutes tout de même. Mais depuis qu’il a annoncé qu’il ne prolongerait pas au Paris SG, Luis Enrique a visiblement carte blanche pour le mettre sur le banc de touche à volonté. Et le faire sortir peu après l’heure de jeu face à Marseille alors que les espaces allaient s’ouvrir a beaucoup déçu l’international français. Ce dernier a tenu à le faire savoir par un message sur Instagram, où il ne félicitait même pas son équipe d’avoir remporté le match, préférant insister sur la déception d’être sorti du terrain.

Les premiers sifflets pour Mbappé

Un comportement qui a laissé quelques traces au moment de la composition des équipes dans le match suivant, contre Rennes ce mercredi soir. Alors que les supporters scandaient les noms des joueurs, des premiers sifflets ont été entendus lorsque le prénom de Kylian a été lancé par le speaker, rapidement étouffés par le reste du public parisien. Des sifflets qui venaient directement du CUP, le principal groupe de supporters du PSG, affirme L'Equipe. Néanmoins, c’est un vrai nouveauté, et cela pourrait forcément se compliquer si la relation avec Luis Enrique continuait à être aussi compliquée et que le kid de Bondy ne se montrait pas un peu plus collectif. D’autres sifflets ont tout juste commencé à tomber des travées du Parc des Princes lorsque Mbappé a manqué son pénalty, peu après avoir manqué son face à face avec Mandanda. Mais comme il aime le faire, l’ancien monégasque a coupé l’herbe sous le pied à ses détracteurs avec un but inscrit dans la foulée, sur un tir dévié par Omari mais qui sera tout de même comptabilisé comme un but pour lui. S'excusant ensuite pour son pénalty manqué.

PSG-Rennes : Furieux, Omari a voulu en découdre avec Mbappé https://t.co/tdbSZpIriw — Foot01.com (@Foot01_com) April 3, 2024

Une petite revanche pour Mbappé, moins à son aise avec les Bleus puis le PSG lors des dernières semaines. Les incertitudes sur son temps de jeu ont bien l’air de l’agacer, comme son message sur les réseaux sociaux le laisse entendre. Et cela n’étonnerait pas le consultant de RMC Eric Di Méco que cela tourne au vinaigre si jamais l’aventure en Ligue des Champions devait se terminer pour Paris. « La seule manière pour que ça finisse en happy end, c’est de gagner la Ligue des Champions. Tout autre résultat génèrera des débats et surement beaucoup s’amertume. Il y aura surtout des règlements de comptes d’après moi. Si ça tourne mal... je pense que Mbappé va cracher son venin. La situation ne peut pas lui convenir, ce n’est pas possible », a prévenu l’ancien défenseur de l’AS Monaco et de l’OM, persuadé que « Kyk’s » en a gros sur la patate mais ne dit rien pour le moment pour ne pas faire exploser la fin de saison du Paris SG.