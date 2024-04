Kylian Mbappé au Real, c'est pour le 18 mai ‍?

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid pour la saison prochaine fait peu de doutes. En revanche, le timing de cette annonce est un mystère car pour l’instant, l’attaquant du PSG n’a pas pris la parole.

Depuis plusieurs semaines, les supporters du Paris Saint-Germain savent que Kylian Mbappé joue ses derniers matchs sous les couleurs du club de la capitale française. Après sept ans au PSG, le capitaine de l’Equipe de France va découvrir l’étranger pour la première fois de sa carrière. Il a informé Nasser Al-Khelaïfi de son départ et sauf tremblement de terre, il va rejoindre le Real Madrid à partir de la saison prochaine. La décision semble prise depuis longtemps et pourtant, aucune annonce n’a été faite, ni par le PSG, ni par le club merengue, ni par Kylian Mbappé ou son entourage.

Le divorce Mbappé-Luis Enrique officialisé par téléphone ? https://t.co/llxBEw5y6c — Foot01.com (@Foot01_com) April 3, 2024

Dans son édition du jour, Marca fait le point sur ce dossier et dévoile que le Real Madrid a décidé de laisser au buteur tricolore de 25 ans le soin d’annoncer son départ vers le club de la Casa Blanca lorsqu’il estimera que c’est le bon moment pour lui. Florentino Pérez ne veut pas imposer un timing à Kylian Mbappé et souhaite lui laisser cette liberté de choisir la date de l’annonce de son départ lorsque cela lui sera le plus favorable possible vis-à-vis du Paris Saint-Germain. Une chose est certaine, aucune officialisation ne sera effectuée tant que le PSG et le Real Madrid sont susceptibles de s’affronter en Ligue des Champions.

Une officialisation à la fin de la saison de Ligue 1 ?

Marca dévoile par ailleurs qu’une date tient la corde pour l’officialisation de la signature de Kylian Mbappé en Espagne, celle du week-end du 18 et 19 mai, avec une fenêtre pour l'annoncer le soir du dernier match, le 18 mai donc. A cette date, le championnat de France de Ligue 1 prendra officiellement fin et on saura si le PSG et/ou le Real Madrid sont en finale de Ligue des Champions. Si aucun des deux clubs n’est qualifié pour la finale de la coupe aux grandes oreilles, alors l’officialisation de la signature de Kylian Mbappé vers le Real Madrid pourrait avoir lieu. En ce qui concerne la grande annonce au Bernabeu de Madrid, les dates 29 et du 30 mai sont sur la table. Quoi qu’il en soit, il faudra encore se montrer patient avant de voir Kylian Mbappé sous le maillot blanc. Mais le joueur l'a confirmé lors du dernier rassemblement, son avenir sera dévoilé avant le début de l'Euro 2024, au mois de juin en Allemagne.