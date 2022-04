Mbappé va prolonger au PSG, ils voient des indices partout

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Il est de loin la grande satisfaction du PSG cette saison, et pas que sur le terrain. Kylian Mbappé ne cache pas son amour pour Paris, et les supporters sont persuadés que ce n'est pas anodin.

Etincelant ce mardi soir face à l’Afrique du Sud, Kylian Mbappé avait « les jambes de feu » selon l’aveu même de son sélectionneur Didier Deschamps. De quoi donner encore plus de regrets au PSG, qui aurait voulu avoir son attaquant au sommet de sa forme en cette fin de saison avec la Ligue des Champions en ligne de mire. Ce n’est pas le cas, mais Mbappé reste totalement concentré sur le terrain. Et même sur son club. Peu après l’élimination à Madrid, Mbappé n’avait pas fui ses responsabilités, prenant notamment la parole après la défaite à Monaco, avant de se rendre à un match du PSG Handball pour supporter son club à tous les niveaux. Ce fut encore le cas ce mercredi soir, quand l’attaquant parisien s’est rendu au Parc des Princes pour apporter son soutien à l’équipe féminine, qui jouait une place pour la demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich.

Mbappé est partout où joue le PSG

Et cette implication, elle touche directement au coeur les supporters parisiens, pour qui Mbappé ne peut pas faire semblant avec cette présence continue auprès des équipes du club, comme il a parfois pu le faire avec la formation des jeunes où évolue son petit frère. Sur les réseaux sociaux, malgré l’absence de preuves permettant d’aller dans ce sens, on veut croire en une possible prolongation de contrat encore impensable il y a quelques semaines.

Présence de Kylian Mbappé pour assister à un match du PSG Handball, présence encore hier soir de Kylian pour motiver et féliciter les féminines. Sûr et en dehors du terrain Kylian est irréprochable et personnellement j’ai un très bon pressentiment.⏳👀



pic.twitter.com/PTScFSEhRG — La Source Parisienne (@lasource75006) March 31, 2022

« Présence de Kylian Mbappé pour assister à un match du PSG Handball, présence encore hier soir de Kylian pour motiver et féliciter les féminines. Sûr et en dehors du terrain Kylian est irréprochable et personnellement j’ai un très bon pressentiment », a notamment dévoilé La Source Parisienne, compte suivi par plus de 50.000 fans, principalement du PSG. « Pleinement impliqué au PSG du handball à la section féminine et certains pensent encore qu’il va signer librement à Madrid ? », espère de son côté PSG Community et ses 150.000 abonnés. L’espoir est là, mais attention à la chute si Mbappé venait tout de même à signer au Real dans quelques semaines.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En attendant, les supporters ne sont pas les seuls à imaginer un scénario assez fou qui verrait Kylian Mbappé continuer l'aventure au Paris SG pour un an ou deux. Rolland Courbis, qui a parfois mis dans le mille avec son flair sur certains dossiers chauds, rejoint le clan de ceux qui pensent que le PSG a encore un espoir. « Il peut faire une année au PSG avec cette Coupe du monde à venir et se donner rendez-vous cinq mois après la Coupe du monde pour voir ce qu’il se passe pour décider, s’il reste à Paris ou s’il part ailleurs. Je miserai sur le fait que Mbappé va rester dans notre Ligue 1 », a expliqué l'ancien coach de l'OM. Pour ce qui est de mise, il ne faudra toutefois pas trop compter sur Mbappé, qui a montré encore récemment son aversion pour les paris sportifs et tout ce qui ça entraine. Mais pour le reste, les partisans de la prolongation de contrat estiment, peut-être encore plus qu'il y a quelques semaines, que les chances de le voir rester au PSG sont encore réelles.