PSG ‍: Les avocats 2.0 de Mbappé virés et vite

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

La contre-performance de Kylian Mbappé face à Barcelone n'en finit pas de faire des vagues. Et ceux qui le défendent coûte que coûte agacent de plus en plus de monde au PSG.

Parti jeudi en Suisse pour représenter un de ses sponsors, Kylian Mbappé continue à être au coeur des débats. Même s'il est facile de tout mettre sur le dos du numéro 7 parisien, qui n'a pas été le seul à faire faillite face au Barça en quart de finale aller de la Ligue des champions, le joueur de 25 ans est dans une série assez compliquée que ce soit avec le Paris Saint-Germain et l'équipe de France, puisque Mbappé n'a pas été bon non plus lors des deux matchs amicaux joués par les Bleus en mars dernier. Visiblement, les fans éperdus de l'attaquant tricolore et même certains journalistes ont du mal à digérer que l'on puisse ainsi s'en prendre à leur chouchou, au point de trouver des excuses à sa prestation contre Barcelone. Dans Le Club des Cinq, et revenant sur tout cela, Walid Acherchour est monté dans les tours et s'en est pris aux supporters de Kylian Mbappé, ainsi qu'au joueur parisien.

Walid Acherchour sur le cas Kylian Mbappé , vous en pensez quoi ? pic.twitter.com/J0ZsfeTxEb — KB 🦁 (@thismal7) April 11, 2024

Très agacé que Kylian Mbappé soit quasiment intouchable, Walid Acherchour a vidé son sac et délivré un réquisitoire sans pitié avec le joueur du PSG et de l'équipe de France. « Le problème ce n’est pas Mbappé, c’est ce qu’on dit de Mbappé, c’est ce qu’on pense de Mbappé, ce sont ceux qui défendent Kylian Mbappé. Ils trouvent sans cesse des subterfuges pour expliquer ses méformes, son attitude et pour dire constamment haut et fort que si le PSG gagne, c'est grâce à Kylian Mbappé et ce sera uniquement grâce à Kylian Mbappé. Et s’il n’est pas bon au Paris Saint-Germain, ce n’est pas lui le problème, mais ce sont les autres. Quand il n’est pas bon, on nous dit qu’il n’a pas envie. Donc si lors du match de mercredi contre Barcelone, qui est le possible dernier match de Mbappé avec le PSG en Ligue des champions au Parc des Princes contre un futur rival s’il signe à Madrid, il n’a pas envie, il a envie quand ? (…) On ne peut pas avoir de débat quand il s’agit de Mbappé. Ses défenseurs disent, quand il joue à gauche, il peut te faire gagner n’importe quel match puisque c’est le meilleur joueur du monde. Contre le Barça, il joue où ? Contre Marseille, il a été catastrophique à gauche, bon il n'avait pas envie. Contre le Chili avec la France, pas envie…contre l’Allemagne, match amical…pas envie. Mais on parle du footballeur le mieux payé au monde, Mbappé, c'est la masse salariale de cinq joueurs titulaires du Real Madrid. Et des joueurs comme Modric, Tchouameni, Bellingham…. », fulmine le consultant de différents médias.

Fin de saison chaotique pour Mbappé et Luis Enrique ?

Tout cela arrive dans un climat devenu très tendu au PSG, qui sait que le rendez-vous de mardi prochain à Barcelone pourrait faire basculer la saison parisienne du mauvais côté à la fois pour Kylian Mbappé, mais aussi pour Luis Enrique. Car les défenseurs du joueur français expliquent que l'attitude de l'entraîneur espagnol a changé depuis que Mbappé a annnoncé à Nasser Al-Khelaifi qu'il allait partir en fin de saison et que sa décision de mettre parfois le joueur de 25 ans sur le banc de touche a pesé lourd sur le moral de ce dernier, au point peut-être de le perturber. Encore une excuse dira Walid Acherchour.