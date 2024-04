Cristiano Ronaldo revient, le Real va être bluffé ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé va signer au Real Madrid l’été prochain. Une légende du club prévient tout le monde, ça va faire très mal.

Chaque été lors du marché des transferts, se pose la question de la façon dont les joueurs vont pouvoir s’adapter dans leur nouveau club. Chez les attaquants de grand talent, en général la question ne se pose pas. Harry Kane l’a démontré au Bayern Munich, savoir marquer des buts s’exporte bien. Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé est annoncé tout proche du Real Madrid, et son contrat n’attend plus que sa signature en fin de saison pour être homologué. Si des questions se posent sur son futur poste, cela n’est absolument pas le cas pour Casemiro, ancien métronome de la Maison Blanche et qui a longtemps fait le bonheur du Real en compagnie de Cristiano Ronaldo.

« Mbappé, il pue le but »

Pour celui qui est désormais à Manchester United, Santiago Bernabeu va vite comprendre qu’un nouveau CR7 arrive en ville, et que les comparaisons avec le Portugais peuvent déjà être de mise tant Kylian Mbappé a la faculté de tout faire bien, et notamment de marquer des buts. « Mbappé est l’un des meilleurs joueurs de notre époque. Certainement le meilleur même pour moi. Tellement rapide, tellement intelligent. Dans la double confrontation de 2022, il nous marque trois buts, même si un n’a pas été validé. Il fait deux matchs incroyables. Je crois que je vois peu des joueurs réaliser tout parfaitement tout au long d’un match, et lui l’a fait deux fois. Ce sont des matchs monstres. Il est si rapide ? Oui, tellement rapide. C’est un bug. Il me rappelle Cristiano. Quand il entre sur le terrain, il a faim de buts, il pue le but. Vous pouvez directement commencer à vous inquiéter car il va forcément marquer. Et Cristiano était comme ça. Parfois il ne joue pas aussi bien, mais il va marquer un but. Cela ne s’explique pas », a livré le joueur brésilien dans un entretien à El Chiringuito, histoire de bien fait comprendre quel type de joueur allait poser ses valises au Real Madrid la saison prochaine.

👏 "NO se VALORA lo que ha HECHO CRISTIANO en el FÚTBOL, 50 GOLES con 38 AÑOS".



😮 "MBAPPÉ me RECUERDA a ÉL".@Casemiro se MOJA con @EduAguirre7 en EXCLUSIVA.

🔵 https://t.co/ISseIeFVLz pic.twitter.com/yS50jHpeti — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2024

La comparaison est flatteuse mais elle est clairement justifiée selon Casemiro. Le joueur de Manchester United n’oublie toutefois pas Cristiano Ronaldo, et lui rend également un bel hommage. « Ce qu’a réalisé Cristiano Ronaldo dans le football n'est pas assez valorisé, réussir à marquer 50 buts à 38 presque 39 ans, c’est énorme », a souligné l’ancien coéquipier du Portugais, pour qui il est presque impossible de faire aussi bien que CR7. Le challenge est relevé pour Kylian Mbappé.