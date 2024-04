Kylian Mbappé trop cher, la Premier League tuée par son règlement

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé quittera le PSG cet été pour aller au Real Madrid. Un choix de carrière attendu même si certains observateurs espèrent toujours le voir en Premier League. Mais, les règles du premier championnat mondial laissent peu de place au doute.

Kylian Mbappé au Real Madrid, un mariage attendu depuis longtemps. Néanmoins, peut-on parler d'union logique et intelligente pour le Français ? Si le Real Madrid reste le club le plus réputé au monde, la Liga apparaît bien moins puissante et attractive que la Premier League. Les derniers chocs anglais Manchester City-Arsenal (dimanche) et Chelsea-Manchester United (jeudi) l'ont encore prouvé : les meilleurs du football mondial se donnent rendez-vous chaque semaine outre-manche. Comment Kylian Mbappé peut-il écarter aussi facilement un transfert anglais au vu de la puissance sportive et financière du Royaume ?

Les règles financières anglaises sont trop strictes

Le patron de la Liga Javier Tebas a donné un début d'explication. Lors d'une conférence organisée à Séville, Tebas a évoqué les règles financières strictes qui sont actuellement appliquées en Premier League. Les clubs anglais voient leur masse salariale être très encadrée tout comme le montant total de leurs transferts. De quoi dissuader les téméraires de surenchérir face au Real Madrid et ainsi réjouir le très chauvin Javier Tebas.

Javier Tebas: "Kylian Mbappé will play for Real Madrid next season, 99.9%." pic.twitter.com/L2E44DAXyB — Madrid Universal (@MadridUniversal) April 4, 2024

« Mbappé jouera pour le Real Madrid à 99%. En raison des informations, des indications, de tout ce qui se passe et de ce qui continue à se passer, mais aussi des circonstances liées à la réglementation du contrôle économique et du fair-play financier, il n'ira dans aucun club de Premier League. Par conséquent, Mbappé sera au Real Madrid l'année prochaine », a t-il indiqué. Avec les pénalités de points subies par Everton (-6 points), Nottingham Forest (-4 points) et les menaces de sanctions qui planent sur Manchester City, le Real Madrid peut agir l'esprit libre sur ce dossier.