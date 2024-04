Furieux, le clan Mbappé riposte

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que l'entourage proche de Kylian Mbappé réponde aux affirmations selon lesquelles le joueur du PSG avait donné son accord pour prolonger à Nasser Al-Khelaifi avant de faire volte-face.

Ce samedi, notre confrère Santi Aouna a provoqué un séisme en affirmant qu'en août 2023, Kylian Mbappé avait fait savoir au président du Paris Saint-Germain qu'il était d'accord pour prolonger son contrat avec le club de la capitale. Une décision qui a facilité le retour de l'attaquant dans le groupe de Luis Enrique. Cependant, on le sait, en janvier dernier, le joueur de 25 ans a finalement révélé à Nasser Al-Khelaifi qu'il partira libre en fin de saison. Une annonce qui a provoqué un changement brutal de relation entre les deux hommes. Face à ces affirmations du journaliste de FootMercato qui sont évidemment très gênantes pour la star tricolore si elles sont réelles, c'est un ancien journaliste, désormais très proche de Kylian Mbappé et de Fayza Lamari, la mère du footballeur, qui a répondu brutalement à cela.

Au-delà de ton enchaînement de fausses vérités, ce qui est gênant dans celle-ci, c’est son timing qui interroge sur ta motivation & sur celle de ceux qui te font la dictée et qui regrettent/craignent de ne pas faire aussi bien… Le PSG & sa fin de saison méritent mieux que ça… — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) April 20, 2024

Via les réseaux sociaux, Bilel Ghazi, ancien journaliste de L'Equipe à Lyon qui a brutalement quitté le quotidien sportif en septembre 2020, et à présent membre du clan Mbappé, a répondu à Santi Aouna sans prendre de gants. « Au-delà de ton enchaînement de fausses vérités, ce qui est gênant dans celle-ci, c’est son timing qui interroge sur ta motivation et sur celle de ceux qui te font la dictée et qui regrettent/craignent de ne pas faire aussi bien… Le PSG et sa fin de saison méritent mieux que ça… », a lancé Bilel Ghazi, ce que l'on peut légitimement prendre pour une réponse officielle et donc un vrai démenti aux affirmations concernant un accord entre Mbappé et Al-Khelaifi pour une prolongation du joueur en fin de contrat au Paris Saint-Germain. En réponse à ces propos musclés, les internautes n'ont pas tous été convaincus et l'ancien journaliste de L'Equipe a eu droit à quelques messages pimentés.

Le représentant du clan Mbappé se fait secouer

Sur X, certains ont en effet fait savoir à Bilel Ghazi qu'ils ne partageaient pas du tout ses opinions et ne croyaient pas non plus en ses propos, tout cela avec le second degré cher à l'ancien Twitter. « Et toi Bilel niveau loyauté et parole donnée on en parle ou pas ? », « On pourrait faire exactement le même tweet vous concernant. Vous êtes une partie prenante à intérêt dans ce dossier. Donc ne venez pas donner des leçons sur la motivation et la vérité. Merci à vous », « Mec t'es leur attachée de presse, tout ce que tu peux dire sur le sujet est totalement caduque, donc tu as juste à te taire », « Bilel tu n'es plus journaliste mais comme M......un toutou du clan Mbappé. Tant mieux pour toi, tu remplis ton frigo avec ça. Mais comprends qu'aux yeux du grand public, tu as perdu toute crédibilité », tout cela confirmant que le dossier Kylian Mbappé est toujours un sujet très sensible.