Kylian Mbappé, Luis Enrique lui a pourri son match

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Transparent ce mercredi face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a récolté critiques et sales notes après la rencontre. Un autre son de cloche est toutefois donné, avec la tactique de Luis Enrique qui ne laissait aucune chance au Français.

En Ligue des Champions, l’arme fatale du Paris Saint-Germain, c’est Kylian Mbappé. L’attaquant est la menace numéro 1 identifiée par tous ses adversaires, et contre la Real Sociedad, il avait su faire la différence avec une facilité déconcertante. Mais la musique a été totalement différente ce mercredi soir à l’occasion de la réception du FC Barcelone. L’ancien monégasque a été contenu, se retrouvant seul face à deux défenseurs, Koundé et Araujo, sur chaque prise de balle, et sans réel soutien au centre même en cas de débordement réussi. Cela a été criant en première période, et la seconde lui a tout juste permis de faire quelques différences, sans pouvoir déclencher l’éclair de génie décisif toutefois.

L'équipe n'est pas construite pour Mbappé !

Résultat, au lendemain de cette rencontre perdue 3-2 par le PSG, Kylian Mbappé fait partie des joueurs pointés du doigt. Mais ce n’est pas du tout justifié aux yeux de Vikash Dhorasoo, pour qui le numéro 7 parisien reste un joueur incroyable, mais qui possède un énorme problème. Ce PSG-là n’a, contrairement à ce qui été dit, pas été construit pour lui ou autour de lui, et le voir ainsi isolé démontre bien que Luis Enrique ne s’appuie pas sur sa meilleure arme offensive pour faire la différence, préférant tenter de surprendre au milieu de terrain, ou garder le contrôle du match à tout prix. Un choix tactique qui explique aussi le match de Kylian Mbappé aux yeux de l’ancien parisien.

« On sait qu'il est capable d'être peu visible dans un match mais d’être décisif ou d’avoir une fulgurance. Ça n’a pas été le cas hier, il a été bien muselé, il avait toujours un joueur sur lui et un deuxième prêt à couvrir. Mbappé l’a senti et n’y est pas allé. Mais jamais je ne remettrai en cause le joueur incroyable qu’il est. Alors oui, il rate un match important mais je suis persuadé que l’équipe n’est pas construite autour de lui », a expliqué dans L’Equipe l’ancien milieu de terrain, pour qui les joueurs du PSG ne donnent la balle à Kylian Mbappé qu’en dernier recours, ou quand ils estiment qu’il doit faire tout le travail pour éliminer la défense adverse. Le fait que Paris décide de jouer sur ce match sans avant-centre, alors que les recrutements de Ramos et Kolo-Muani devaient justement permettre de soulager Mbappé à ce niveau, en dit en tout cas long sur le fait que tout n’est pas fait à Paris pour donner les pleins pouvoirs à son numéro 7. Selon RMC, le Kid de Bondy n'a en tout cas pas du tout aimé cette composition d'équipe de la part de son entraineur, avec qui la relation est de plus en plus glaciale.