Mbappé regrette d’être resté au PSG, Madrid lance la guerre

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Une confrontation face au PSG de Kylian Mbappé en finale de la Ligue des Champions, visiblement, le Real Madrid y pense tant le club espagnol et ses relais tentent de semer le trouble.

Le PSG et le Real Madrid sont toujours en course en Ligue des Champions, ce qui fait que Kylian Mbappé ne livrera aucune indication sur son avenir dans les semaines à venir. Un choix bien légitime en ce qui concerne le numéro 7 du Paris SG, qui ne veut pas être pollué par des questions sur son avenir alors qu’il se retrouve enfin dans le dernier carré de la Ligue des Champions, ce que Paris n’arrivait plus à faire ces derniers temps. Le bon parcours du club tricolore n’est toutefois pas à même de faire changer d’avis Kylian Mbappé, qui ne compte pas faire une carrière en mode girouette après avoir déjà refusé à plusieurs reprises le Real Madrid par le passé.

Mbappé au Real, tout est prêt

Une tendance largement confirmé par l’expert des transferts Fabrizio Romano, pour qui la confiance est totale du côté de Florentino Pérez, et surtout cette confiance est légitime. « La décision de Kylian Mbappé appartient au Real Madrid. Il n’y a aucun doute sur son souhait. Tout est réglé il ne manque que la signature », a livré le journaliste italien, pour qui ce dossier est réglé et il y a désormais une simple question de timing. Une situation qui ne va pas surprendre les Parisiens, qui savent bien que les derniers matchs de la saison de Kylian Mbappé représentent une sorte de tournée d’adieu, et une volonté décuplée de bien finir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En revanche, du côté de Madrid, on n’hésite pas à en rajouter une petite couche sur ce feuilleton qui finit enfin par tourner dans le bon sens. Média proche du club espagnol, Planeta Real Madrid glisse ainsi quelques peaux de banane sous les pieds des dirigeants du PSG, en affirmant notamment que Kylian Mbappé avait émis à plusieurs reprises cette saison son regret d’être resté une saison de trop à Paris. A l’heure où le club merengue est moins convaincant offensivement mais s’accroche grâce à sa défense comme ce mercredi contre Manchester City, l’international tricolore estime certainement qu’il aurait eu sa place sous le maillot madrilène.

Impossible toutefois de refaire l’histoire, et nul doute qu’avec le bon parcours en C1, Mbappé savoure ses adieux qui sont pour le moment réussis avec le PSG, même si l’apothéose serait bien évidemment d’atteindre à nouveau la finale et pourquoi pas de la remporter face au Real Madrid. Une future confrontation qui explique aussi peut-être pourquoi vu d’Espagne, on essaye de troubler la fin d’aventure de Mbappé au Paris SG.