PSG ‍: Mbappé inutile à Madrid, tout peut encore changer ‍?

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

L'incroyable match entre le Real Madrid et Manchester City a montré la puissance offensive du club espagnol. Kylian Mbappé va devoir se faire une place et cela suscite des questions.

Le spectacle offert mardi soir à Santiago-Bernabeu par Madrid et Manchester a été digne d'une finale de Ligue des champions, les deux équipes se rendant coup pour coup. Et l'on est déjà impatient de savoir comment cela va se finir dans une semaine à l'Etihad Stadium. Si la formation de Pep Guardiola aura l'avantage du terrain, celle de Carlo Ancelotti peut compter sur une attaque totalement incroyable et capable de renverser tout sur son passage, à l'image d'un Vinicius Jr souvent intenable, là où côté des cityzens Erling Haaland a été totalement invisible. Mais pourtant, malgré un effectif d'une force offensive incroyable, Florentino Perez a décidé de faire venir Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Et pour Daniel Riolo, tout cela est aberrant.

Que va faire le Real Madrid avec Kylian Mbappé ?

Après avoir assisté au 3-3 entre le Real Madrid et Manchester City, le journaliste de RMC se pose des questions sur l'intérêt pour le club espagnol d'ajouter l'attaquant français dans son vestiaire. « Vinicius est un joueur extraordinaire, et parfois il y a des choses que je ne comprends pas dans la politique sportive d’un club. Je ne sais pas pourquoi le Real Madrid veut depuis toujours Kylian Mbappé ? Quand tu as Vinicius comme ça, que tu as Rodrygo, que tu as Bellingham, il faut prendre un 9 ou alors vas chercher Mo Salah, mais pas Mbappé. Sauf s’ils vendent Vinicius (…) Tout est possible dans la construction tactique, mais d’un point de vue de la politique sportive, je ne vois pas, sauf si on me colle des éventuelles données business au niveau des ventes de maillots, de tickets. Mais je ne sais pas ce que sportivement Kylian Mbappé va apporter de plus que pourrait apporter un vrai numéro 9. Moi, à la place Florentino Perez j’aurais fait autre chose. Je sais que le Real Madrid a toujours eu cette politique des grandes stars, mais là, je ne comprends pas », a reconnu le journaliste de l'After concernant le futur départ de Kylian Mbappé pour Madrid.

🗣️ @danielriolo : "Vinicius est extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi le Real veut absolument Mbappé." #RMCLive pic.twitter.com/pEV8cT2zPU — After Foot RMC (@AfterRMC) April 9, 2024

En réponse à cette interrogation de Daniel Riolo, Fred Hermel a facilement justifié le choix fait par le président du Real Madrid d'insister pour faire signer Kylian Mbappé. « Il s’agit là des deux versants de la politique du Real Madrid. Il y a le côté de parier sur des jeunes joueurs, Vinicius ils sont allés le chercher très jeune au Brésil, ils l’ont acheté alors qu’il n’avait pas encore le droit de venir en Espagne. Madrid avait misé sur Vinicius et Rodrygo alors qu’ils n’avaient que seize ans. C’est pareil avec Endrick, qui va arriver cet été quand il aura 18 ans. Et de temps en temps, c’est dans l’histoire du Real Madrid, il faut faire signer une grande star comme cela a été le cas avec Cristiano Ronaldo et là Kylian Mbappé », a rappelé le spécialiste du football espagnol de RMC.