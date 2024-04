Kylian Mbappé numéro 9 de Madrid, c'est signé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid n’a toujours pas officialisée, mais l’entourage de l’attaquant du PSG commence doucement à sortir du silence dans la presse espagnole.

Toujours pas officielle, mais imminente, la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid n’est plus qu’une question de temps. Après avoir annoncé son départ du Paris Saint-Germain à son président Nasser Al-Khelaïfi au mois de janvier, le capitaine de l’Equipe de France devrait bel et bien rejoindre la capitale espagnole. Le timing est sensible, car le PSG et le Real peuvent encore se rencontrer en finale de Ligue des Champions, mais l’issue de ce dossier brûlant ne semble plus faire le moindre doute. Preuve que la venue de l’ancien Monégasque à Santiago Bernabeu n’est plus un secret, l’entourage du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain commence à vendre la mèche.

Dans son édition du jour, le journal AS en dit davantage sur la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid, et dévoile notamment que l’intention de Carlo Ancelotti est de faire de l’actuel buteur du Paris Saint-Germain son numéro neuf. Pour l’entraîneur italien du Real, il n'est pas question de toucher à Vinicius, installé dans le couloir gauche depuis des années et qui a trouvé son rythme de croisière à ce poste. Dans sa carrière, Mbappé a parfois demandé à jouer sur un côté, créant notamment la polémique du « pivot gang » au PSG.

L'entourage de Kylian Mbappé évoque son poste au Real Madrid

Mais selon le média espagnol, « KM7 » est plutôt emballé à l’idée de jouer dans l’axe au Real Madrid, convaincu qu’il sera servi dans les meilleures conditions par Vinicius, Rodyrgo, Bellingham, Kroos ou encore Camavinga. Son entourage s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet. « Kylian sait qu'en étant à Madrid, il lui sera beaucoup plus facile de remporter la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Et s'il remporte aussi le Soulier d'Or, tant mieux pour lui. En jouant neuf pour le Real Madrid, vous pouvez être excité à l'idée de marquer des buts » a fait savoir un proche de Kylian Mbappé au journal AS. Avec de telles déclarations de son entourage, difficile de ne plus considérer comme acquise la venue de l’actuel n°7 du Paris Saint-Germain dans la capitale espagnole. Une signature qui a de grandes chances d’intervenir entre la fin de la Ligue des Champions et le début de l’Euro, un timing idéal pour ne pas perturber le PSG ni le Real Madrid en coupe d’Europe.