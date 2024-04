Mbappé signe, une star du Real demande des comptes ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé va venir au Real Madrid dans les prochaines semaines, et le vestiaire pourrait trembler. Amené à discuter prolongation, une star du Real Madrid veut voir son salaire être à la hauteur de celui du joueur du PSG.

Joan Laporta, président du FC Barcelone, avait annoncé récemment que Kylian Mbappé allait mettre le bazar dans le vestiaire du Real Madrid, et qu’il s’en réjouissait à l’avance. Bien évidement, le patron du club catalan ne pouvait pas reconnaître que l’attaquant français, sur le point d’être recruté par son rival historique, était un joueur de classe mondiale qui risquait de renforcer encore plus un adversaire qui se dirige déjà vers le titre en Liga. Mais les dernières informations du journal Sport tendent tout de même à reconnaitre que tout ne sera pas si simple pour la gestion sportive et économique de la Casa Blanca.

Vinicius Jr jusqu'en 2029 à une condition

Ainsi, la situation de Vinicius Junior a souvent été évoquée, car le Brésilien adore évoluer sur l’aile gauche, et va voir débarquer un joueur qui ne jure aussi que par ce positionnement pour rentrer sur son pied droit. Le casse-tête est promis à Carlo Ancelotti pour gérer cette situation, alors que certaines rumeurs évoquent même l’intérêt du PSG et de plusieurs ténors anglais pour récupérer Vinicius Junior et ainsi éviter le problème. Mais Florentino Pérez n’est pas du genre à abandonner ses stars quand il pense qu’elles ont encore beaucoup de choses à apporter. C’est pour cela que Sport dévoile que le Real Madrid aimerait proposer une prolongation de contrat à l’ancien du Flamengo, sur deux années, pour l’emmener jusqu’en juin 2029.

Une très belle marque de confiance qui va certainement toucher Vinicius Jr, lassé par le racisme en Espagne et sa mauvaise image de joueur provocateur, mais qui a déjà confié à chaque occasion qu’il adorait jouer sous le maillot merengue. Le Brésilien est donc touché, mais pas au point de dire oui sans contre-partie. Ainsi, selon le média ibérique, « Vini » a tout simplement fait savoir qu’il voulait le plus gros salaire du vestiaire, et cela voulait dire être aligné sur celui que va toucher Kylian Mbappé à son arrivée. Une sacrée augmentation demandée qui risque de compliquer sa prolongation. Car si l’attaquant du PSG va faire de gros efforts pour baisser son salaire par rapport au gros chèque que Nasser Al-Khelaïfi lui fait tous les mois, il aura tout de même le plus gros salaire du Real. Et si tout le monde demande à s’aligner sur ce qu’il touche, cela ne va clairement pas plaire à Florentino Pérez, qui risque d’entendre le son de cloche de la petite phrase de Joan Laporta dans ses oreilles au moment de discuter de tout cela avec Vinicius Junior.