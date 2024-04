Mbappé et le Real, Emmanuel Macron fait une énorme confidence

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé vers le Real Madrid, Emmanuel Macron l'a bien compris. Mais il ne désespère pas de mettre son grain de sel pour permettre à l'attaquant français de rejoindre l'équipe de France Olympique aux JO.

Les Jeux Olympiques de Paris approchent et c’est tout un pays qui se prépare à voir les caméras être braquées sur les enceintes sportives de l’hexagone pour un été qui s’annonce palpitant. Même le tournoi de football, longtemps considéré comme au second plan, passionne les foules avec le rêve d’atteindre la médaille d’or collective pour la première fois depuis Los Angeles en 1984 en ce qui concerne l'équipe de France. Pour cela, il faudra compter sur l’appui de trois joueurs de plus de 23 ans, comme l’autorise le règlement, et le grand public rêve lui aussi, de voir Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et compagnie prêter main forte aux Bleuets pour remporter un titre de prestige.

Le Real Madrid invité à laisser Mbappé faire les JO

Cette ambition sera très compliquée pour Thierry Henry, qui va passer de sélectionneur à négociateur pendant les prochaines semaines pour convaincre les clubs français et européens de lâcher quelques joueurs malgré le fait que les JO ne font pas partie des dates de la FIFA. Le club le plus difficile à convaincre sera certainement le Real Madrid, qui n’a pas envie d’être privé de certains de ses talents pendant tout l’été ou presque, avec les vacances et la préparation qui s’en suivront. Mais dans un entretien sur BFM TV, Emmanuel Macron a fait savoir qu’il avait ce dossier sous le coude, et a même fait allusion à la présence d’un joueur vedette du Real Madrid, qui ne peut être que Kylian Mbappé, annoncé à la Maison Blanche pour cet été.

« On va tout faire pour,. J’ai confiance dans les clubs français et européens, si je puis dire, si vous voyez ce que je veux dire. On a l’Euro avant, c’est ça le problème. Je pense qu’il faut que les clubs jouent le jeu pour qu’on ait un grand spectacle. C’est l’une de mes craintes. Si je parle du Real Madrid ? Exactement, quand je parlais des clubs européens, c’était ça (rires). Non, après, il faut que les joueurs le mettent bien dans leur plan de charge et d’entraînement aussi. Je n’en ai pas parlé encore avec lui (Kylian Mbappé), mais j’espère que son club surtout le laissera. Et les autres aussi », a demandé Emmanuel Macron, qui peut toujours tenter de mettre la pression, même s’il n’aura pas le dernier mot dans ce dossier. Le Real Madrid sera décideur, sauf si Kylian Mbappé le stipule noir sur blanc dans son contrat, mais malgré son amour pour la France, disputer les JO ne faisait pas partie des priorités du joueur du PSG pour cet été, sauf si tout se mettait en place à ce niveau sans fâcher personne.