« ‍Je suis content pour Mbappé ‍», il lui souhaite le Ballon d'Or

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Kylian Mbappé a beau avoir connu un match difficile contre le FC Barcelone, il demeure l'un des meilleurs joueurs au monde. Une vraie fierté pour celui qui l'a accompagné lors de ses années monégasques au tout début de sa carrière.

Afin de renforcer son secteur offensif, l'AS Saint-Étienne s'est offert les services d'Irvin Cardona en prêt, jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant a notamment évolué avec Kylian Mbappé lors de ses débuts à l'ASM et continue de suivre sa progression. Prêté pour six mois à Saint-Étienne, Irvin Cardona réalise des débuts très concluants avec le club du Forez. Après 12 matchs disputés, l'attaquant français a inscrit 6 buts et a délivré deux passes décisives. Il est l'un des acteurs majeurs de la folle remontée des Verts au classement en Ligue 2. L'ASSE est actuellement deuxième du championnat et reste sur 7 victoires lors des 8 derniers matchs. L'expérience de Cardona est très utile à Olivier Dall'Oglio. Le joueur de 26 ans a été formé à l'AS Monaco, en compagnie de Kylian Mbappé, avec qui il formait un duo redoutable au centre de formation du club monégasque. Irvin Cardona garde un bon souvenir du joueur parisien et lui souhaite de toucher les sommets.

Irvin Cardona couvre de louages Kylian Mbappé

🤗 Auteur de 3️⃣ réalisations, Irvin Cardona a livré un magnifique mois de mars, permettant aux Verts de signer trois succès en quatre rencontres !



Votez pour lui offrir un nouveau trophée de joueur du mois (et pour info, vous pouvez valider un vote tous les jours) ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 10, 2024

« Il a eu une évolution exceptionnelle. Je suis content pour lui. Il mérite d’être là où il est aujourd’hui. Maintenant, j’espère qu’il ira chercher tout ce qu’il vise : le Ballon d’or, la Ligue des champions et peut-être une autre Coupe du monde ! Avec Kylian, on arrive toujours à échanger de temps en temps même s’il est très sollicité. C’est toujours un plaisir de revoir les joueurs avec qui on a joué et de voir que ça se passe super bien pour eux » a confié le joueur prêté par Augsburg, dans un entretien accordé au site de la Ligue 2. Irvin Cardona avait disputé 7 matchs avec Monaco lors de la saison 2016/2017, au moment où Kylian Mbappé s'est révélé aux yeux de l'Europe, en Ligue des Champions et en remportant la Ligue 1. Depuis, les deux joueurs se sont forcément éloignés avec des parcours dans le football professionnel à un niveau différent. Mais les années passées ensemble au centre de formation de l'AS Monaco resteront toujours gravées dans leur mémoire respective, même si Kylian Mbappé n'a plus que quelques semaines à disputer en France avant son envol plus que probable pour le Real Madrid.