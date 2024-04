Real ‍: Mbappé a déjà signé une clause explosive

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé est toujours un joueur du Paris Saint-Germain, mais il est désormais acquis qu'il rejoindra le Real Madrid la saison prochaine. Florentino Perez aurait fait signer au champion du monde 2018 une clause financière radicale.

Les supporters du PSG ne se font plus aucune illusion, Kylian Mbappé va quitter le club de la capitale à la fin du championnat, et il se pourrait bien qu'il joue mardi soir contre le Barça son dernier match de Ligue des champions sous le maillot du club de la capitale si par malheur Paris se fait éliminer. Concernant sa destination, le Real Madrid est forcément le seul club en lice, et à en croire nos confrères espagnols, le président des Merengue a cette fois blindé le dossier pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans les semaines qui viennent, comme cela avait été le cas plusieurs fois dans le passé. Florentino Perez le sait, le Qatar ne digère pas ce départ libre de Kylian Mbappé, mais il a désormais tout prévu via une clause financière.

Madrid a pris des assurances dans le dossier Mbappé

Ramon Alvarez de Mon, journaliste pour OKDiario et Radio Marca, révèle qu'en janvier dernier, lorsque Kylian Mbappé a donné son accord définitif pour signer la saison prochaine au Real Madrid, il a également signé un document prévoyant une énorme pénalité s'il revenait sur sa décision. « Kylian Mbappé a signé avec le Real Madrid entre fin janvier et début février un contrat qui le lie au club, cela ne peut pas être annoncé, car tout le monde veut que la fin de saison se passe calmement (...) Et dans ce contrat qu’il a signé avec le Real Madrid, il y a une clause qui prévoit que s’il décidait de le rompre, cela signifiera qu'il devrait payer des centaines et des centaines de millions d'euros, ce qui rend ce scénario totalement impossible à imaginer », précise notre confrère, qui est donc persuadé que le suspense est totalement levé sur la signature du numéro 7 parisien chez les Merengue.

Du côté de Santiago-Bernabeu, l'idée de voir l'attaquant français de 25 ans faire volte-face n'est plus du tout un sujet d'inquiétude. Le seul vrai suspense, selon les journalistes madrilènes, concerne la date et la manière dont le Real Madrid et Kylian Mbappé vont officialiser tout cela. Selon les dernières indiscrétions, tout cela interviendra évidemment lorsqu'il y aura une certitude absolue que le PSG et Madrid ne se croiseront pas en Ligue des champions. Et cela pourrait arriver très vite puisque les deux clubs ne sont pas en position de force dans ces quarts de finale de la C1.