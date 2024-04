Le clan Mbappé prêt à acheter un club du Sud

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Si Kylian Mbappé est concentré sur sa saison avec le Paris Saint-Germain, son entourage travaille aussi sur d'autres projets et notamment racheter un club français.

Actuellement 13e du championnat National, le Nîmes Olympique se bat pour ne pas descendre une nouvelle fois. En Ligue 1 il y a quelques saisons, le club sudiste a désormais du mal à revenir sur le devant de la scène. À tel point que même si une cession n'a pas été annoncée, Rani Assaf, propriétaire de Nîmes depuis 2016, pourrait prendre la décision de vendre le club. Plusieurs acteurs du football sont concernés par ce dossier, notamment le City Group, déjà implanté à Troyes, mais aussi Guy Cotret, ancien président de l'AJ Auxerre. D'après les renseignements d'Objectif Gard, Fayza Lamari a également un coup à jouer dans ce dossier étonnant, mené par le clan de Kylian Mbappé. Pour le moment, la mère du champion du monde joue la carte de la discrétion.

Fayza Lamari avance discrètement pour racheter Nîmes

« Je n’ai pas connaissance d’un projet de reprise du Nîmes Olympique » a témoigné Me Verheyden, avocate du clan Mbappé, au média gardois. Toutefois, une source proche de ce dossier affirme que Fayza Lamari est bien intéressée par le rachat de Nîmes : « Elle estime que le club à un gros potentiel de supporters et elle a une maison au Thor. Mais elle estime que le prix demandé par Rani Assaf est trop cher et que le centre de formation exige des gros investissements en termes de travaux ». Fayza Lamari est déjà venue deux fois officiellement dans la capitale gardoise, dans le cadre de l'association « Inspired by KM ». Kylian Mbappé a d'ailleurs une histoire singulière avec Nîmes puisqu'il a reçu le deuxième carton rouge de sa carrière au stade des Costières après une embrouille avec Téji Savanier, en 2018. A voir si les Crocodiles vont changer de main, ce dont rêvent les supporters, et s'ils vont passer sous le contrôle de la maman de la star tricolore.