La mère de Kylian Mbappé vire les perturbateurs

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le clan Mbappé se résume essentiellement aux parents, à l'avocate et à un ancien journaliste de L'Equipe. Mais c'est surtout Fayza Lamari, la maman de la star du PSG qui gère tout et n'hésite pas à faire le ménage quand il le faut.

Ce week-end, en réponse à un article sur un éventuel accord donné en août 2023 par Kylian Mbappé pour prolonger au PSG, c'est un ancien journaliste de L'Equipe, Bilel Ghazi, qui a envoyé promener l'auteur du papier, Santi Aouna, affirmant que ce dernier agissait sur ordre et que tout cela était mensonge. Au sein de l'entourage du numéro 7 parisien, c'est cependant Fayza Lamari est le plus souvent à la manœuvre lorsqu'il s'agit des cas sérieux. La maman de Kylian Mbappé avait, par exemple, menacé Daniel Riolo d'un procès suite aux propos de ce dernier sur RMC sous-entendant qu'il avait un dossier sur le joueur et alléguant avoir une source proche de l'attaquant du PSG et de l'équipe de France. Et le journaliste de baisser soudainement de ton.

La maman de Kylian Mbappé veille au grain

Sur le site de l'INA, une personne présentée comme « proche de la famille » évoque la manière dont Fayza Lamari s'occupe personnellement de ceux qui pourraient avoir une influence négative sur son attaquant de fils. « Dès que Fayza sent que quelqu’un peut perturber son fils, elle l’écarte dans la seconde. C’est aussi pour ça que très peu de choses sortent sur sa vie privée. Elle a tout compris au monde du football. Des journalistes cherchent des défauts à Kylian, des “choses croustillantes” comme m’a demandé l’un d’eux. Ben bon courage ! », explique l'interlocuteur de notre confrère de l'Institut National de l'Audiovisuelle, lequel a tenté, en vain, d'obtenir une interview de Kylian Mbappé. Ayant présenté le sujet de cet entretien au Paris Saint-Germain, à savoir ce que Mbappé pensait du traitement médiatique dont il faisait l'objet, la réponse faite à Ramsès Kefi a été simple et négative.

🚀[Avant #PSGOL] Le journaliste @Rkefi raconte comment il a tenté d’interviewer Kylian Mbappé. Où il sera question de râteau, de fusée et de jus de pamplemousse. https://t.co/J4rvpeimmv — la revue des médias (@INA_RevueMedias) April 21, 2024

Revenant sur la personnalité de la mère du champion du monde 2018, notre confrère admet que c'est elle qui fait réellement la pluie et le beau temps. « Elle textote avec des journalistes, les teste, les renseigne, mais pas trop. Des confrères la reniflent, la glorifient ou a contrario, la craignent sans se l’avouer. Elle discute cash. Se fâche. Argumente. Influence, mais n’y parvient pas toujours. Elle black-liste, mais donne des coups de pouce, aussi », explique notre confrère, qui n'a donc pas eu la chance de passer le filtre Mbappé.