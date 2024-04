Kylian Mbappé va rafler le Ballon d'Or, c'est son année

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé est en excellente position pour être sacré Ballon d’Or à la fin de la saison selon le journaliste Didier Roustan, qui estime que c’est peut-être la bonne année pour l’attaquant du PSG.

Malgré un temps de jeu plus faible depuis quelques mois, Kylian Mbappé a rarement été aussi proche du Ballon d’Or. C’est en tout cas l’avis défendu sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe par Didier Roustan, lequel a estimé que le numéro 7 du Paris Saint-Germain était en excellente position pour rafler la récompense individuelle suprême à la fin de la saison. Ces derniers temps, les regards sont plutôt tournés vers Jude Bellingham, auteur d’une saison exceptionnelle avec le Real Madrid et qui joue dans l’une des équipes favorites pour l’Euro 2024, à savoir l’Angleterre. Mais Kylian Mbappé a aussi de sérieux arguments à faire valoir selon le journaliste de la Chaîne L’Equipe, qui affirme que si le PSG va en finale de Ligue des Champions et que l’Equipe de France réalise un superbe parcours à l’Euro, alors il sera très difficile pour les votants de ne pas se tourner vers Kylian Mbappé.

Un duel Mbappé - Bellingham pour le Ballon d'Or ?

Bellingham offre le Clasico au Real Madrid https://t.co/ir4HTnGaki — Foot01.com (@Foot01_com) April 21, 2024

« Aujourd’hui, il a effectivement un petit coup d’avance. Mais ce n’est pas aujourd’hui que le Ballon d’Or se joue. Il est très bien placé car il est en demi-finale de Ligue des Champions avec une équipe qui est plutôt favorite (pour se qualifier en finale) et une formation qui a faim et qui a envie et va savoir s’il ne va pas gagner la C1. De plus, il fait partie de l’une des deux équipes favorites pour l’Euro selon moi. Donc ça lui donne beaucoup d’avantages. Mais s’il n’est pas qualifié en finale de Ligue des Champions et que la France ne va pas loin à l’Euro… il y a 10.000 possibilités, mais il est bien placé c’est sûr, ça peut être la bonne année » a analysé Didier Roustan, dont l’avis peut surprendre car Kylian Mbappé ne semble pas dans la forme de sa vie. Mais les planètes pourraient s’aligner lors de cette seconde partie de saison pour doucement guider l’attaquant parisien vers le Ballon d’Or.