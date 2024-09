Mbappé et la France, le divorce est prononcé

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'équipe de France a battu la Belgique, mais l'ambiance était à la défiance à Lyon. Didier Deschamps et Kylian Mbappé ne sont plus intouchables, bien au contraire.

Remplaçant au coup d’envoi, Kylian Mbappé n’a, contrairement à certains de ses coéquipiers, pas pu se rattraper de son mauvais match face à l’Italie. Malgré la victoire 2-0, le public de Lyon a été très frondeur à l’encontre de plusieurs éléments de l’équipe de France. Didier Deschamps a été sifflé quand son nom a été cité au moment de la composition des équipes, ce qui n’est pas anodin quand on connait à quel point il a toujours eu droit au respect, même si le jeu n’a pas souvent été au rendez-vous. Les plus gros sifflets ont été dirigés à l’encontre de Bradley Barcola, ancien lyonnais parti au PSG l’été dernier, et en grand froid avec le public de l’OL depuis. Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé a lui aussi reçu quelques sifflets au moment de son entrée en jeu, même si cela s’est mélangé avec les encouragements pour contrer les huées. Un traitement qui démontre que le joueur désormais au Real Madrid n’est clairement plus intouchable. Ses dernières déclarations en conférence de presse, où il expliquait se moquer des critiques et de ce que pensaient les gens, ont pu passer pour un manque de considération envers les supporters français.

« Mbappé est médiocre »

𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘



Nos Bleus remportent leur 2ème match de la Ligue des Nations face à la Belgique, 2 buts à 0 ✅



🇫🇷2-0🇧🇪 | #FRABEL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/vDyIiaYhu6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 9, 2024

Si, pendant le match, Kylian Mbappé a été plutôt épargné, surtout par rapport à un Bradley Barcola qui a lui continué à être sifflé, le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a rien fait pour inverser la tendance. Quelques situations ratées, preuve de sa maladresse toujours de mise depuis l’Euro, mais surtout une attitude qui dérange. Un duel clairement refusé de la tête alors qu’il était le premier sur le ballon, et deux remises ratées sans même daigner faire semblant d’aller récupérer son erreur, dont une qui a donné une situation chaude pour la Belgique. Pas vraiment l’attitude d’un capitaine exemplaire, même si Didier Deschamps a tenu à le défendre après le coup de sifflet final.

Prendre sa défense, Daniel Riolo l’avait fait la saison passée dans le conflit avec le PSG, estimant même que sa fin de saison ratée était imputable à la gestion catastrophique du club parisien. Mais cette fois-ci, dans le jeu comme dans le comportement, le consultant de RMC ne trouve plus aucune excuse à Kylian Mbappé, qu’il juge totalement déconnecté de la réalité, et surtout insuffisant sur le terrain. « Mbappé sauvait sans arrêt le derrière de Deschamps depuis la Coupe du monde 2022. Aujourd’hui Mbappé est médiocre, l’équipe de France n’est pas bonne, même si ce lundi soir il faudra souligner au moins sa réaction d’orgueil intéressante au vu du contexte, et il y a un Deschamps qui se retrouve avec une équipe à reconstruire », a souligné Daniel Riolo, pour qui « DD » et Mbappé incarnent le désamour du public français pour les Bleus, et notamment le fait que le stade n’était même pas plein à Lyon ce samedi soir pour cette belle affiche.