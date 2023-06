PSG ‍: Mbappé arrive au Real, le clan Haaland l’annonce

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

La position de Kylian Mbappé est de rester au PSG encore une saison. Mais sa fermeté dans ce dossier pourrait provoquer sa vente, et du côté de Erling Haaland, on estime que le Real Madrid va réussir à le faire venir dès cet été.

Kylian Mbappé l’a dit et répété, il a fait son travail en annonçant au PSG qu’il ne prolongerait pas son contrat, et entend désormais aller au bout de celui-ci. La saison prochaine, il sera à Paris et tentera donc de terminer sa carrière parisienne en beauté, avec pourquoi enfin le Graal en Ligue des Champions même si le club de la capitale semble bien en retard par rapport à d’autres ténors européens. Néanmoins, Kylian Mbappé est un maitre de la communication et son entourage sait parfaitement quels sont les enjeux de cet été.

Le PSG a trois choix pour Mbappé

Sa prise de parole a mis le PSG devant le fait accompli, et Nasser Al-Khelaïfi doit désormais faire un choix. Soit Paris accepte de conserver Mbappé sans broncher et de la laisser partir libre dans un an. Soit il le garde tout en ayant l’espoir de le convaincre de prolonger son contrat pendant l’année à venir, ce qui a déjà été réussi par le passé. Soit enfin, il décide de le vendre au plus offrant, sachant que Mbappé rêve surtout de rejoindre le Real Madrid.

C’est cette option qui est privilégiée… à en croire le clan Haaland. Son agent de toujours, Jan Aage Fjortoft avance depuis longtemps l’idée que l’ancien monégasque va quitter le PSG dès cet été 2023, pour rejoindre l’armada du Real Madrid. Cela n’aurait peut-être jamais été souligné de manière aussi prononcée, mais le départ de Karim Benzema a redistribué les cartes. Une place est désormais libre, et la Maison Blanche n’a pas spécialement d’attaquant de grande ampleur en vue pour la saison prochaine. Ce n’est pas la probable signature de Joselu qui va contenter les socios, qui rêvent de Mbappé, y compris après le demi-tour du printemps 2021.

"Je vous l'avais dit"

L’agent norvégien, ancien joueur et qui s’occupe désormais des intérêts d’Erling Haaland en compagnie du père de ce dernier, a décidé d’enfoncer le clou ces derniers jours en rebondissant à la fois sur l’actualité de Mbappé, et sur ses propres déclarations. « Comme je le dis depuis longtemps, après l’année de la Coupe du monde, Mbappé rejoindra le Real Madrid. Pour moi, c’est déjà signé et verrouillé entre le Real et Mbappé », avait fait savoir le Norvégien. Les récents évènements lui ont permis de rajouter une pièce dans la machine, avec quelques rasades distribuées au gré des réseaux sociaux. « Il semble que je pourrais avoir raison », a chambré l’ancien attaquant du Rapid de Vienne ou de Francfort avant d’enfoncer le clou : « Cette fois-ci, je ne vais pas vous dire que je vous l’avais dit il y a longtemps ». Une petite phrase en référence à un journaliste espagnol, qui misait son salaire sur le fait que Mbappé rejoindra bien le Real Madrid cet été. Erling Haaland et son clan ne sont pas au point de miser leur salaire sur ce transfert, mais ils y croient fermement en tout cas.