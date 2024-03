Mbappé a trouvé un Stéphane Plaza légendaire à Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

L'avenir de Kylian Mbappé s'inscrit désormais loin du Paris Saint-Germain. Et même si la star française n'a pas signé avec son prochain club, il s'active pour préparer son prochain déménagement au Real Madrid.

Même si certains espèrent toujours que Nasser Al-Khelaifi et le PSG réussiront à faire changer d'avis Kylian Mbappé concernant son avenir, le « bonne chance » lancé cette semaine par l'Emir du Qatar à l'attaquant vedette français sonnait comme un au-revoir. Et si le meilleur buteur de l'histoire de Paris a prévenu ses dirigeants et ses coéquipiers qu'il partirait en fin de saison, le dernier maigre suspense concerne sa future destination. Car tout indique qu'après sept saisons passées au Paris Saint-Germain, le joueur révélé sous le maillot de l'AS Monaco va rejoindre le Real Madrid. Même si Florentino Perez refuse catégoriquement de parler de ce sujet, et si aucun contrat n'a officiellement été signé, tout indique que Kylian Mbappé va rejoindre les Merengue. Et cela se concrétise sur des aspects du quotidien. L'Equipe affirme en effet que le clan Mbappé pourrait avoir déjà trouvé un logement à Madrid grâce à l'aide d'un agent immobilier exceptionnel.

Mbappé a téléphoné à Sergio Ramos

Journaliste pour le quotidien sportif, Hugo Delom révèle que Sergio Ramos et Kylian Mbappé échangeraient depuis plusieurs semaines afin de trouver le point de chute idéal pour sa famille et lui. Coéquipier au PSG, les deux joueurs se sont rapprochés dans ce but, et cela est d'autant plus utile que le légendaire défenseur du Real Madrid possède de nombreuses propriétés dans la capitale espagnole, Sergio Ramos ayant investi une partie de sa fortune dans l'immobilier. « Au-delà de sa connaissance du club, l'ancien défenseur du PSG, proche du capitaine des Bleus, peut aussi orienter son ex-partenaire dans sa recherche de maison. La presse espagnole l'évoquait il y a une dizaine de jours et c'est une réalité : l'une des hypothèses actuelles est que le Sévillan, propriétaire de multiples biens dans la capitale, en fasse profiter Mbappé », précise notre confrère, qui ajoute que des proches de Kylian Mbappé se sont rendus plusieurs fois sur place afin de régler cet aspect du futur transfert. Sans toutefois confirmer que la mère du joueur avait fait personnellement le déplacement cette semaine à Madrid comme l'annonçait un quotidien espagnol.

Tout cela est évidemment suivi de très près par la presse sportive madrilène, laquelle s'interroge surtout de savoir où vivra la famille du champion du monde français lorsqu'il aura signé au Real Madrid. Et encore concernant Ethan Mbappé et le fait de savoir si le jeune frère de Kylian sera, lui aussi, un joueur des Merengue et suivra son frère dans ce déménagement. Si c'est le cas, alors Sergio Ramos devra trouver un très grand logement ou plusieurs, Ethan Mbappé, qui sera majeur en décembre prochain, ayant probablement l'intention de couper le cordon au moins dans sa vie de tous les jours. Stéphane Plaza peut se rhabiller, l'agence Sergio Ramos s'occupe de tout.