L'Emir Al-Thani débarque, l'Espagne a zéro confiance en Mbappé

Par Corentin Facy

Mardi soir, les caméras étaient braquées sur Kylian Mbappé, qui a répondu favorablement à l’invitation d’Emmanuel Macron afin de dîner à l’Élysée en présence… de l’Émir du Qatar.

Un footballeur reçu pour un dîner à l’Élysée, c’est assez rare pour être souligné et c’est donc en toute logique que mardi soir, les caméras étaient braquées sur Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG et capitaine de l’Equipe de France a répondu favorablement à l’invitation d’Emmanuel Macron et a retrouvé à cette occasion l’Emir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. Dans la journée de lundi, certains médias ont évoqué une occasion pour le patron du Paris Saint-Germain de faire changer Kylian Mbappé d’avis et de tenter de le convaincre de prolonger dans la capitale française, avant que cela soit rapidement démenti par les comptes les plus spécialisés à l’instar par exemple de Fabrizio Romano.

Le spécialiste n°1 du mercato sur les réseaux sociaux a affirmé que l’Emir du Qatar n’allait pas tenter de retenir sa star, laquelle a pris sa décision et quittera le PSG à la fin de la saison. Reste que ce dîner au sommet fait trembler l’Espagne, où l’on redoute qu’une fois de plus, « KM7 » fasse faux bond au Real Madrid, comme en 2022. Journaliste pour la COPE, Juanma Castaño se méfie d’un éventuel rebondissement dans ce dossier. « Si ce n’est pas une tentative du Qatar de convaincre Mbappé de rester au PSG, ça y ressemble ! Aucun joueur ne vient à l’Élysée et là, Mbappé y est avec Macron et Al Thani… c’est incroyable » a commenté le journaliste espagnol, vraiment pas serein et qui redoute un coup de force du Qatar pour retenir Kylian Mbappé.

Mbappé dîne à l'Elysée, l'Espagne en panique

Journaliste de l’émission El Larguero, Julio Pulido est lui plus serein. « Quel meilleur endroit que l’Élysée pour officialiser le départ de Mbappé du PSG ? C’était comme le dernier dîner où il a dit au revoir à Macron, Al Khelaifi et à l’Émir » estime ce journaliste espagnol. Quoi qu’il en soit, le dîner de Kylian Mbappé à l’Élysée mardi soir en présence de l’état-major du PSG et du président de la République française est à la Une des journaux et des sites d’informations en Espagne ce mercredi. Preuve que l’ancien Monégasque est attendu de pied ferme à Madrid, où on ne lui pardonnerait pas un faux bond de plus. La question est de savoir si l'Emir du Qatar a réellement profité de cet évènement pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de rester, ce qui est loin d'être certain.