Kylian Mbappé perdra 30 ME par an au Real Madrid ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Cet été, Kylian Mbappé va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Un transfert motivé par ses ambitions sportives et non par l'aspect financier. Le futur salaire du Français à Madrid en est la meilleure preuve.

Le Real Madrid est souvent décrit comme le plus grand club du monde et surtout une institution à laquelle peu de joueurs peuvent résister. Kylian Mbappé vient parfaitement confirmer cela. L'attaquant du PSG a cédé aux sirènes du club merengue et va s'engager au sein de la Maison Blanche dans les prochaines semaines. Si les dates d'officialisation et de présentation sont toujours inconnues, les conditions financières de la signature de Mbappé ont été dévoilées par AS. Le quotidien madrilène a rassuré les supporters du Real quant à la voracité de Mbappé sur le plan salarial.

Un salaire 3 fois moins élevé au Real qu'au PSG

Selon ses informations, Kylian Mbappé percevra un salaire net de 15 millions d'euros par an. C'est une grosse diminution de salaire pour l'attaquant français. En effet, au PSG, il touche actuellement trois fois plus en salaire net (45 millions d'euros). Un sacrifice qui prouverait la grande ambition de Kylian Mbappé sur le plan sportif.

🤯⚪ Estas son las opciones que tiene Real Madrid para anunciar el fichaje de Kylian Mbappéhttps://t.co/3kUw656x4j — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) April 26, 2024

Cependant, selon AS, Kylian Mbappé aura d'autres moyens de se refaire financièrement. Le Real Madrid lui garantit de toucher 80% de ses droits à l'image. De quoi lui permettre de gagner une somme annuelle totale très proche de celle de Paris. A cela, il faudra ajouter la fameuse prime à la signature, toujours inconnue mais qui atteindra sans doute plusieurs dizaines de millions d'euros. Cela contentera tout le monde : le Real Madrid, désireux de limiter les coûts, et Kylian Mbappé qui veut conserver sa puissance financière. On n'en attendait pas moins des deux parties après plusieurs mois de négociations secrètes.