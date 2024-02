Ethan Mbappé trahit le PSG et signe au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans la famille Mbappé, tout le monde va déménager à Madrid l’été prochain y compris Ethan, le jeune frère de Kylian, qui va également quitter le PSG pour rejoindre le Real. Il avait pourtant promis à Luis Enrique de ne pas suivre son frère.

La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid ne fait plus aucun doute mais ce que l’on ne savait pas, c’est que l’actuel numéro 7 du Paris Saint-Germain va être suivi par son frère Ethan. Lui aussi en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, le milieu de terrain de 17 ans va également s’engager en faveur de l’actuel leader de la Liga espagnole selon les informations d’El Chiringuito. « Le précontrat de Kylian Mbappé a été signé il y a deux semaines mais la famille a fait ces derniers jours une proposition au Real. C’est un sujet ajouté au pré-contrat qui ne remettrait pas en cause celui-ci. La famille de Mbappé et Kylian ont demandé il y a quelques jours au Real Madrid de recruter aussi son frère Ethan Mbappé. Le Real a réfléchi et, finalement, a dit oui » a lancé le journaliste Eduardo Inda sur le plateau de la célèbre émission espagnole.

A cette heure, on ignore si un potentiel refus du Real Madrid de recruter Ethan Mbappé aurait été de nature à mettre en danger la signature de Kylian. Mais à priori, le club merengue n’a pas voulu prendre le moindre risque et a accepté la requête de l’ancien Monégasque et de sa famille. Il faut dire que le Real Madrid galère depuis des années à recruter le capitaine de l'Equipe de France, il aurait été assez incongru que ce détail fasse avorter le deal.

Ethan Mbappé, qui a disputé un match de Ligue 1 et deux matchs de Coupe de France avec les pros du PSG cette saison, va donc rejoindre le Real Madrid. On l’imagine toutefois mal intégrer le groupe professionnel à court terme, surtout au vu de la concurrence monstrueuse à son poste avec des joueurs du calibre de Camavinga, Tchouaméni, Kroos ou encore Valverde. Ethan Mbappé avait pourtant promis dans le vestiaire à Luis Enrique qu'il restait à Paris et ne suivrait pas forcément son frère, mais ce transfert était visiblement crucial pour l’équilibre de la famille après ce départ de la star du PSG.