Mbappé, une annonce très spéciale se prépare

Dans : Kylian Mbappé.

Par Eric Bethsy

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas confirmé son départ, sa signature au Real Madrid cet été ne fait plus aucun doute. Le journaliste Fabrizio Romano confirme l’arrivée de l’attaquant du Paris Saint-Germain chez les Merengue, dont les dirigeants préparent une communication spéciale pour officialiser la bonne nouvelle.

Pour Kylian Mbappé, cette demi-finale retour contre le Borussia Dortmund mardi représentera un événement tout particulier. Au-delà de la perspective d’un premier sacre européen, l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain va sans doute disputer son dernier match de Ligue des Champions au Parc des Princes. Son avenir ne fait plus aucun doute, le Français va bien partir libre cet été afin de rejoindre le Real Madrid.

💬 @WalidAcherchour : "Les supporters ont vu clair dans le jeu de Mbappé, si Nasser ne l'avait pas laissé à Paris pendant la tournée au Japon, il aurait terminé son contrat sans rien dire, pris son argent et serait parti au Real. Les supporters ne peuvent pas l'accepter." pic.twitter.com/5e59Ip4M77 — After Foot RMC (@AfterRMC) May 5, 2024

L’ancien joueur de l’AS Monaco a déjà annoncé sa décision à ses dirigeants. Et même si aucune des parties concernées n’a pour le moment officialisé ce mouvement, tout semble finalisé sur ce dossier. A travers sa chaîne YouTube, le journaliste Fabrizio Romano a encore confirmé la tendance annoncée depuis des mois. Le spécialiste du marché des transferts a également profité de son intervention pour évoquer les plans de la Maison Blanche quant à l’annonce officielle de la venue du Parisien.

Une annonce spéciale pour Mbappé

« Pour Kylian Mbappé, tout va dans la bonne direction, a commenté l’Italien. On sait qu'on attend juste la signature officielle du contrat. Le Real Madrid prépare déjà une annonce spéciale pour Kylian Mbappé, avec quelque chose de particulier dans cette annonce. Le Real Madrid est plus que confiant au niveau du timing. Donc tout va dans le bon sens pour que Kylian Mbappé devienne un nouveau joueur du Real Madrid, comme pressenti. » Reste à savoir quand le champion d’Espagne choisira de communiquer sur le sujet. A priori, rien ne sera annoncé avant la fin de la saison et une éventuelle finale de C1 entre le PSG et le Real.