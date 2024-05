Mbappé explose le budget du Real Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé va subir une nette baisse de salaire en signant au Real Madrid, mais la venue du Français va avoir de lourdes conséquences financières pour le club merengue. Jude Bellingham et Vinicius vont eux en profiter et pourront dire merci à l’attaquant du PSG.

Depuis deux ans, Kylian Mbappé est l’un des sportifs le mieux payé du monde au Paris Saint-Germain, où il perçoit des émoluments estimés à 70 millions d’euros par an. En signant au Real Madrid, le capitaine de l’Equipe de France va subir une très grosse perte de salaire puisque le chiffre qui circule du côté de la capitale espagnole se situe aux alentours de 15 millions d’euros par an. En contrepartie, l’international français va récupérer 80 % de ses droits à l’image en signant au Real Madrid, ce qui va lui permettre de gonfler ses revenus publicitaires.

Par ailleurs, le journaliste Carlos Carpio de Marca nous apprend que le club merengue va également faire un trou dans son budget afin de s’assurer une paix durable dans le vestiaire, malgré la signature de Kylian Mbappé. Et pour cause, le journaliste dévoile que le Real Madrid va augmenter les salaires de Vinicius Junior et de Jude Bellingham à hauteur de 15 millions d’euros par an afin que les trois stars du club perçoivent les mêmes émoluments. Une mesure validée par Florentino Pérez dans le but de ne pas créer de jalousie en interne et de faciliter le travail de Carlo Ancelotti pour gérer les égos de toutes les stars de l’équipe.

Le Real augmente Vinicius et Bellingham pour éviter les jalousies

Pour le management de l’équipe, cette mesure semble salvatrice mais pour les finances du Real Madrid, elle ne sera pas sans conséquence puisque la signature d’un seul joueur entraîne la revalorisation de deux autres. C’est néanmoins l’indispensable prix à payer pour ne pas se créer de problèmes inutiles aux yeux de l’état-major madrilène, qui sait y faire avec le management de ses stars et qui a rarement connu de gros soucis de jalousie en raison des salaires distribués aux uns et aux autres. Aussi car le Real Madrid s’est toujours interdit une dangereuse escalade au niveau de l’inflation des salaires. La preuve avec le salaire de Kylian Mbappé, qui ne sera (que) de 15 millions d’euros par an.