LdC ‍: Un Real renversant s'offre une nouvelle finale

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, demi-finale retour

Stade Santiago-Bernabeu

Real Madrid-Bayern Munich 2-1 (aller 2-2)

Buts : Joselu (88e, 90e+1) pour le Real ; Davies (68e) pour le Bayern

Longtemps impuissant face à Neuer et même mené, le Real Madrid a réalisé une fin de match dont il a le secret pour l'emporter 2-1. Grâce à un doublé de Joselu, le Real affrontera Dortmund à Wembley.

Revenu avec un bon match nul 2-2 de Munich, le Real Madrid était en position idéale pour jouer une nouvelle finale de Ligue des champions. Le début de match confirmait cet état de fait avec une nette domination espagnole. Vinicius venait frapper le poteau allemand (13e), Rodrygo reprenait le ballon mais Neuer réalisait un arrêt réflexe de toute beauté. A part une belle reprise de Kane détournée par Lunin (28e), le Bayern avait peu d'occasions et subissait. Mais, Neuer était en forme et il détournait encore une belle frappe enveloppée de Vinicius (40e).

Manuel Neuer is OUT OF THIS WORLD 🛸#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2024

Le festival de Neuer se poursuivait après le repos. Le champion du monde allemand arrêtait un coup-franc de Rodrygo (59e) avant de réaliser une superbe parade main opposée sur une frappe de Vinicius (60e). Après avoir fait le dos rond, le Bayern piquait enfin. Sur un contre, Davies envoyait une frappe lumineuse dans la lucarne du Real pour ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, le Canadien marquait contre son camp sur coup-franc. Mais, le but était refusé pour une charge de Nacho sur Kimmich. Le Bayern avait la qualification en poche mais Neuer craquait... Le portier allemand relâchait une frappe de Vinicius et Joselu en profitait pour égaliser. L'attaquant espagnol s'offrait un doublé dans la foulée en reprenant un centre de Rudiger. Le but était validé par la VAR après suspicion de hors-jeu. Après un nouveau scénario fou, le Real Madrid se qualifiait en finale. Il jouera Dortmund à Wembley pour une finale inédite et un possible 15e sacre européen.