Mbappé et le PSG, le secret était mal gardé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Désormais champion de France avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a encore deux objectifs majeurs cette saison. Pour le reste, tout était écrit d'avance.

Tout le monde est tombé des nues lorsque Luis Enrique a commencé à mettre de côté Kylian Mbappé pour certains matchs de Ligue 1, faisant entrer selon sa volonté l'attaquant en cours de rencontre ou en le laissant sur la touche. Personne n'a oublié la tête de Mbappé descendant du bus du PSG à la Beaujoire où il avait été informé de sa non-titularisation le 17 février dernier. L'entraîneur espagnol a toujours accepté de porter sur ses épaules le poids de ce choix qui a fait du bruit, même si finalement, il n'a rien coûté sportivement au Paris Saint-Germain. Cependant, à en croire José Barroso, pour en arriver là, Luis Enrique avait reçu l'aval de Nasser Al-Khelaifi, lequel avait compris bien avant que Kylian Mbappé le lui dise en face que la star allait partir libre. Le président qatari ne l'a jamais digéré et il a donné son feu vert à la fin de l'hégémonie Mbappé, qui depuis le mois de février a débuté 1 match sur 2 comme titulaire en Ligue 1 contre pas loin de 100% avant.

Al-Khelaifi a tout tenté pour garder Mbapppé

Le journaliste de L'Equipe explique que même si le président du Paris Saint-Germain tentait de faire bonne figure en début d'année, en affirmant être confiant concernant le renouvellement de contrat de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi savait déjà la réalité. Même si le joueur de 25 ans ne lui avait rien dit officiellement, le président qatari du PSG a tout tenté pour essayer de changer la réponse de Mbappé, quitte à utiliser la manière forte. « Difficile de ne pas penser qu'il s'agit aussi d'une dernière vengeance d'un club qui supporte mal la contradiction. En janvier, avant même l'annonce de son futur départ exprimée le 13 février auprès d'Al-Khelaïfi, il aurait ainsi été envisagé en haut lieu de reléguer à nouveau Mbappé sur le banc dans l'espoir de le faire changer d'avis sur son année optionnelle », explique José Barroso, qui rappelle que l'été avait déjà été chaud entre Al-Khelaifi et Mbappé et que forcément cela avait déjà tendu la relation entre les deux hommes.

Kylian Mbappé cette saison :

- Joueur le plus décisif (66 G/A)

- Meilleur buteur en L1 (26) et LDC (8)

- Meilleur buteur en Europe (49 buts)

- Top 5 des meilleur passeurs (17)



Son Ballon d’or arrive ! 🔥 pic.twitter.com/RHn8YQScsK — Léodtre̷s̷ (@Anata130_) April 24, 2024

Bien évidemment, on ne saura jamais ce qui s'est décidé en janvier dans les bureaux du Paris Saint-Germain, et si Luis Enrique a fait tout seul son choix de mettre régulièrement son attaquant vedette sur le banc de touche. Car même s'il a réussi à fédérer tout le monde derrière lui, et notamment les supporters parisiens, le quotidien sportif rappelle que Luis Enrique a toujours été un entraîneur « loyal avec ses dirigeants ». Au point même de se passer de celui qui a marqué cette saison 43 buts toutes compétitions confondues et va donc signer la meilleure saison au PSG depuis qu'il a signé en 2017. On peut tout de même reconnaître que le coach parisien a eu les « cojones » de faire ce choix sportif risqué, à la demande ou pas, de son patron.