Kylian Mbappé terrorise le Real Madrid ‍!

Par Guillaume Conte

Le PSG de Kylian Mbappé en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, c'est un scénario plausible qui inquiète énormément Florentino Pérez, pour qui son club aurait beaucoup à perdre à tous les niveaux.

Les choses s’accélèrent sur le plan de la phase finale des Coupes d’Europe, et les demi-finales se jouent en une seule semaine. Après le match aller, le Real Madrid et le Paris SG ont toujours une belle chance de se retrouver en finale de la Ligue des Champions. Ce qui serait bien évidemment une première. Paris cherche toujours à remporter cette C1, alors que la formation espagnole est une grande habituée de ce type de rendez-vous, et a même remporté l’édition 2022 à Saint-Denis. Un tel choc aurait le don de cristalliser un peu plus l’attention sur Kylian Mbappé, qui s’est fixé comme objectif de terminer très fort sa carrière avec le PSG, alors que son arrivée au Real Madrid ne fait plus aucun doute. Mais tant que les deux clubs sont en lice en C1, impossible d’en dire plus à ce sujet et de dévoiler la moindre de ses intentions. Inutile de dire que la tension serait à son comble si les deux équipes venaient à se retrouver en finale le 1er juin prochain à Wembley.

C’est un scénario que le Real Madrid et son président Florentino Pérez n’aimeraient en tout cas pas connaitre, selon les informations de One Football. Le média assure que la direction madrilène craindrait réellement ce match, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord sur le plan sportif, avec le niveau affiché par Kylian Mbappé dans les grands rendez-vous, et notamment son triplé en finale de Coupe du monde face à l’Argentine par exemple. Le voir terrasser le Real Madrid et priver le club merengue d’un nouveau titre européen serait forcément mal vécu par Florentino Pérez. Mais ce que le dirigeant madrilène craint par-dessus tout, c’est la perspective de voir Mbappé briller et célébrer ses buts ou le triomphe du PSG au point d’enrager les supporters merengue. Ces derniers ont fini par lui pardonner son volte-face de 2022, mais le voir humilier le Real Madrid risquerait tout de même de compliquer son arrivée. Pas au point de vue contractuel ou sportif, mais en ce qui concerne sa cote de popularité et son accueil, qui ne serait forcément pas aussi chaleureux.

Un traitement de faveur pour Mbappé ?

Pour le moment, tout cela reste des suppositions, car une finale Bayern Munich vs Borussia Dortmund, comme en 2013 est aussi possible, et cela règlerait le problème de manière définitive. Mais en tout cas, si Carlo Ancelotti a confié récemment qu’il aimerait bien retrouver le PSG en finale, ce n’est pas forcément le cas de tout le monde au sein de la Casa Blanca, où on pense aux dégâts que pourrait faire un tel match, car les défenses madrilènes comme Dani Carvajal ou Antonio Rudiger n’épargneraient clairement pas Kylian Mbappé sur une telle rencontre.