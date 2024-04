Mbappé renonce aux JO, Madrid l'a bousculé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid a annoncé son intention de ne pas libérer ses joueurs français pour les JO 2024. Une décision qui concerne aussi Kylian Mbappé comme le confirme la presse locale. L'attaquant du PSG n'y voit aucun inconvénient.

Il était annoncé comme la future star des Jeux Olympiques de Paris 2024 et même le possible porte-drapeau de la délégation française. Finalement, Kylian Mbappé ne devrait pas faire le déplacement à Paris cet été. Le joueur français doit signer au Real Madrid dans les prochaines semaines. Néanmoins, malgré ses envies répétées de faire le tournoi olympique de football, les Merengues ne veulent pas le laisser participer. Une décision qui concerne en fait tous les joueurs français de l'effectif madrilène. De quoi inciter Mbappé à renoncer au transfert ou à le décaler dans le temps ? Pas vraiment.

Mbappé d'accord pour renoncer aux JO 2024

Selon les informations du quotidien AS, la décision du Real Madrid aurait été prise après une discussion avec sa future recrue Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG n'a donc pas été pris par surprise et a déjà donné son accord en amont. Florentino Perez et son équipe ont trouvé les mots pour le convaincre, mettant en avant l'enchaînement néfaste Euro 2024-JO 2024.

Cet été, le Real Madrid veut ménager ses joueurs. Selon AS, chaque membre de l'effectif doit bénéficier de 21 jours de vacances minimum avant la reprise de la Liga, le week-end du 16-17 août 2024. Ce calcul prend en compte la tournée américaine du Real Madrid avec des matchs prévus contre le Milan AC, Barcelone et Chelsea. Si Kylian Mbappé va jusqu'au bout de l'Euro et donc en finale (le 14 juillet), il sera dispensé de voyage aux Etats-Unis. Alors qu'il voulait faire changer d'avis le Real Madrid sur la question des JO 2024, le président de la FFF Philippe Diallo risque d'avoir une mission impossible à résoudre.