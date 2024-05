PSG ‍: Mbappé prend le mercato du Real Madrid en mains

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a, en plus de sa grande actualité avec le PSG en Ligue des Champions, un oeil sur le mercato du Real Madrid. L'attaquant français pousse Florentino Pérez à recruter un de ses coéquipiers grand pourvoyeur de bons ballons.

C’est ce mardi que le Paris SG jouera son avenir européen avec la réception du Borussia Dortmund. Tous les regards sont une nouvelle fois tournés vers Kylian Mbappé, qui a de grandes chances de retrouver son aile gauche où il a fait tellement mal, et abandonner ce rôle d’avant-centre qui ne lui convient pas de toute évidence. Il devra forcément frapper fort pour faire tomber le club allemand, victorieux 1-0 du match aller. Et ainsi vivre une dernière soirée européenne au Parc des Princes, car même en cas de qualification pour la finale de la Ligue des Champions, la suite se jouera à Wembley. Une finale qui pourrait le voir affronter son futur club, le Real Madrid, légèrement en position de force après la demi-finale aller au Bayern Munich qui s’est terminée par un nul 2-2.

Mbappé veut un joueur du PSG au Real

En attendant cette éventuelle confrontation et l’énorme clin d’oeil à son plus que probable futur club, Kylian Mbappé est bien sûr concentré sur le match face à Dortmund. Mais selon la presse espagnole, il garde un oeil très aiguisé sur le mercato que va réaliser le Real Madrid cet été. Ainsi, selon Fichajes, l’attaquant français aimerait qu’un joueur du PSG l’accompagne à la Casa Blanca dans les prochaines semaines. Il s’agit sans surprise de l’un des meilleurs joueurs de la saison à Paris, en la personne de Vitinha. Buteur décisif à Barcelone, le Portugais est le véritable métronome du milieu de terrain, et a clairement passé un cap, surtout depuis que des joueurs qui monopolisaient le ballon comme Messi et Neymar sont partis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Luis Campos a ainsi eu le flair de le faire venir et ne compte pas le lâcher. Ce n’est pas dans les plans du PSG, mais Mbappé a bien fait comprendre à Florentino Pérez qu’un tel investissement serait très intéressant. Ainsi, le numéro 7 parisien a présenté son coéquipier comme celui qui pouvait faire oublier Luka Modric pour les années à venir. Il reste aussi à connaitre la position de Vitinha, qui pourrait être séduit à l’idée d’arriver dans un club aussi important, et avec l’assurance d’avoir un soutien de poids dans le vestiaire. Pour le moment, avec un contrat allant jusqu’en 2027, le Portugais de 24 ans reste tout de même aux ordres du Paris SG, qui n’a pas pour habitude de laisser partir des joueurs sous contrat contre son gré. Cela sans même parler d’un montant de transfert, puisque Nasser Al-Khelaïfi avait lâché un chèque de 40 millions d’euros pour le faire venir du FC Porto en 2022.