Mbappé au Barça, rendez-vous en 2026

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid va probablement empiler une star de plus cet été avec la signature de Kylian Mbappé. Du côté du FC Barcelone, on regarde tout cela avec un peu de jalousie, mais plus pour très longtemps.

En 2017, le Real Madrid a longtemps pensé pouvoir convaincre Kylian Mbappé de quitter l'AS Monaco pour rejoindre les Merengue, l'attaquant français n'ayant jamais caché qu'il appréciait le club de Florentino Perez. Finalement, le Paris Saint-Germain est passé par là et a convaincu le clan Mbappé de rester en Ligue 1. Sept ans plus tard, et après avoir plusieurs fois été proche de rejoindre le Real, le footballeur de 25 ans s'apprête cette fois à quitter le PSG pour signer à Madrid. Un renfort de plus pour Carlo Ancelotti qui se régale déjà de pouvoir aligner Kylian Mbappé avec Vinicius Jr, Jude Bellingham ou bien encore Rodrygo. Et forcément, du côté de Barcelone, les supporters sont presque écœurés de voir le champion du monde français rejoindre le rival madrilène. D'autant que Joan Laporta n'a pas les moyens de s'aligner sur Florentino Perez. Mais cela peut radicalement changer d'ici à 2026.

Dans un entretien accordé à Europa Press, le président de la Liga, qui n'a jamais été tendre avec le Barça et ses dirigeants, estime que les Blaugrana vont désormais dans le bons et que dans deux ans, ils pourront redevenir ambitieux au mercato et s'offrir un joueur du standing de Kylian Mbappé. « Ce qui était inquiétant au Barça, c'est que sa masse salariale et ses coûts structurels, étaient très élevés par rapport à ses recettes, mais en deux ans, ils ont réduit cela de manière très importante. Mais signer de nouveaux joueurs va encore être compliqué, car cela entraîne des pertes, et il faut qu'il se rétablisse petit à petit. Faire face au coût engendré par un joueur comme Mbappé est assez loin, aujourd'hui Barcelone ne peut pas, mais je pense que peut-être que dans deux ans, il y parviendra », révèle Javier Tebas, qui affiche donc un relatif optimisme pour le FC Barcelone au moment où Xavi a finalement décidé de prolonger en Catalogne.

La Barça pourra s'offrir des « Mbappé »

Bien évidemment, on voit mal Kylian Mbappé passer du Real Madrid au FC Barcelone dans le futur, même si dans le football, il ne faut jurer de rien. Cependant, si le Barça veut revenir à la table des très grandes sur la scène européenne, cela passera pas la signature de grandes stars. Malgré la présence de très grands talents dans son vestiaire, on pense bien sûr à un garçon comme Lamine Yamal, Xavi aura besoin de joueurs capables d'être en course pour le Ballon d'Or comme Mbappé et d'autres footballeurs madrilènes.